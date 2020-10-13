«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», Селихов сыграл впервые за полтора года

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» в матче 15-го тура ФНЛ со счетом 2:1.

У победителей отличились Антон Зиньковский и Иван Сергеев. В составе гостей мяч на свой счет записал Руслан Литвинов.

Добавим, что в стартовом составе «Спартака» вышел голкипер Александр Селихов. Из-за травмы вратарь не появлялся на поле с апреля 2019 года.

Благодаря этой победе самарцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» - четвертый (28).

Свои следующие матчи команды проведут 17 октября. «Крылья Советов» примут «Волгарь», а «Спартак-2» - «Оренбург».