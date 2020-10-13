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13 октября 19:52
автор: Юрий Нечаев

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», Селихов сыграл впервые за полтора года

Матч прошел в Самаре.

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» в матче 15-го тура ФНЛ со счетом 2:1.

У победителей отличились Антон Зиньковский и Иван Сергеев. В составе гостей мяч на свой счет записал Руслан Литвинов.

Добавим, что в стартовом составе «Спартака» вышел голкипер Александр Селихов. Из-за травмы вратарь не появлялся на поле с апреля 2019 года.

Благодаря этой победе самарцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» - четвертый (28).

Свои следующие матчи команды проведут 17 октября. «Крылья Советов» примут «Волгарь», а «Спартак-2» - «Оренбург».

ФНЛ
15-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак-2» (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Зиньковский, 37 (пен.), Сергеев, 79 - Литвинов, 52.

источник: «Советский спорт»
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