Алексей Николаев: Пенальти в ворота «Зенита»? Правильнее было бы продолжить игру

- Пенальти в ворота «Зенита»? Довольно сложный момент. Изначально судья принял правильное решение. Инициатором контакта был форвард, а защитник его не видел. Однако вмешался VAR. Изначально здесь не было ошибки. Правильнее было бы продолжить игру.

Удаление Ракицкого? Для меня это очевидный эпизод. Ярослав не играет в мяч в этом эпизоде. Он не собирается играть в мяч. Нужно, чтобы все последовательно принимали решения, - рассказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что после 15 туров «Зенит» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Арсенала».