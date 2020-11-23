Караваев, Вендел, Круговой, Оздоев не сыграют с «Лацио», участие Азмуна и Дриусси под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об игроках, которые не смогут принят участие в завтрашнем матче с «Лацио».

- К сожалению, пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись с проблемами и повреждениями. Караваева заменили в прошлой игре, он получил повреждение. Вендел приехал с повреждением из олимпийской сборной. Что касается Кругового, у которого был сомнительный тест, то он начал заниматься по индивидуальной программе. Магомед Оздоев также приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Это футболисты, которые не прилетели. Плюс - Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой и им только предстоит набрать форму, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча состоится в ближайший вторник, 24 ноября, в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что в матче первого круга, который прошел в Санкт-Петербурге, «Лацио» и «Зенит» сыграли вничью – 1:1. После трех туров группового раунда петербургская команда, набрав одно очко, занимает последнее место.