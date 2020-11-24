Юлен Лопетеги: «Севилья» вышла в следующий этап досрочно, и это отличное достижение

Главный тренер «Севильи» прокомментировал победу команды в выездном матче Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:1).

- Я очень доволен результатом. Мы вышли в следующий этап досрочно, и это отличное достижение. Тем не менее, «Севилья» не будет расслабляться. Мы постараемся занять первое место в группе. После сегодняшней игры поздравил ребят в раздевалке. Сейчас у нашей команды плотный график, поэтому любые победы важны, - приводит слова Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».