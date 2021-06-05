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05 июня 12:26
автор: Артур Гичунцев

«А наши-то где?» Салихова обрушилась с критикой на селекционеров «Спартака»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла некоторые детали трансферной политики клуба, отметив, что нынешний состав селекционного отдела не соответствует уровню красно-белых.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрел только одного качественного русского игрока – Александра Соболева. Несмотря на все мои уговоры, из Нидерландов привезли Гуса Тиля, а не Вячеслава Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артема Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?».

Весь год «Спартаку» катастрофически не хватало двух сильных русских игроков для глубины состава. Команду спасло отсутствие травм (к сожалению, Соболев пропустил самые трудные игры, был бы он на поле, «Спартак» однозначно набрал бы больше очков) и хорошая физическая подготовка. Очевидно, что игроки стали более выносливыми благодаря работе Владимира Чепзановича и его помощников.

Молодые игроки, такие как Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой – прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? За последние годы только Александр Максименко стал стабильным игроком основы. Павел Маслов также смог прибавить и постоянно играет, но это, прежде всего, доверие тренера.

В разные годы при разных руководителях и разных селекционерах в «Спартак-2» пачками заводились игроки сомнительного уровня: от Сергея Ерёменко до Малколма Баду, но никто из них не заиграл даже на уровне ФНЛ. Что это было? Низкий уровень селекции, невозможность разглядеть вовремя талантливого игрока или агентские дела? Селекция как таковая отсутствует и не дает постоянного результата», – написала Салихова в своем Telegram-канале.

Зарема Салихова: Друг Газизова Маньяков терроризировал Игнатова, угрожая разбирательствами

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