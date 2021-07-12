Юрий Семин: Ребята из Англии неплохо били, но Доннарумма был на высоте

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от финальной встречи чемпионата Европы.

– Финал очень понравился. Закономерно, что Италия победила. Они на протяжении всего времени были лучшей командой.

Саутгейт планировал, что два свежих футболиста выйдут и забьют пенальти. Они не были уставшими, он думал, что они сыграют решающую роль. Но получилось все наоборот, это футбол.

Надо отдать должное Доннарумме – такое впечатление, будто он все ворота собой закрывает, физические данные у него сумасшедшие. Ребята из Англии неплохо били, но итальянец был на высоте, – цитирует Семина «Чемпионат».

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что вся вина за поражение английской команды в финале Евро лежит на главном тренере.