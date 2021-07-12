Петржела считает, что Дзюба никогда не извинится перед Манчини

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела вспомнил критику форварда «Зенита» Артема Дзюбы в адрес нынешнего главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

– Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый, – приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис заявил, что форвард «Зенита» ошибся в оценке тренерских способностей нынешнего наставника итальянской команды.

Напомним, что в одном из интервью «СЭ» нападающий «Зенита» и сборной России нелестно отозвался о главном тренере сборной Италии: «… для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».

Добавим, что сборная Италии в финальном матче чемпионата Европы победила команду Англии - 1:1 (по пенальти 3:2). Для команды титул стал вторым после победы над сборной Югославии (2:0) в финале турнира 1968 года.