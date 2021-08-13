Бывший тренер «Кубани» Ташуев о краснодарском дерби: У меня даже озноб по телу прошел

Тренер футбольного клуба «Чайка» Сергей Ташуев рассказал об итогах жеребьевки элитного раунда Кубка России БЕТСИТИ.

Напомним, Чайка сыграет с «Ростовом» и московским «Торпедо».

«Когда я увидел первую группу, у меня даже немного озноб прошел по телу. Во-первых, для меня город Краснодар вошел в историю. «Кубань» со мной в составе впервые в истории обыграла «Спартак». С интересом буду наблюдать за противостоянием с «Краснодаром», тем более что «Кубань» управляется теми же людьми, что и в РПЛ. Это важное событие, особенно для кубанских болельщиков. Уверен, что его стадион скоро снова заполнится, на трибуны будет приходить по 40 тысяч», - передает Ташуев «Газете.ru».

Напомним, в 2018 году «Кубань» провела свой последний матч в ФНЛ с «Томью» (3:3). После этого было заявлено о банкротстве НАО «Кубань», команда была расформирована. Спустя некоторое время создался клуб «Урожай», который сменил свое название в 2020 году на «Кубань» без преемственной связи. В 2021 году «Кубань» вышла в ФНЛ с первого места в дивизионе ПФЛ зоны Юг. После 5 туров нового сезона в ФНЛ команда идет на последнем месте с одним очком в активе.