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20 августа 23:03
автор: Александр Бойченко

Александр Максименко: Ждем сложной игры в Туле, легко не будет

«Спартак» проведет пятый тур РПЛ на выезде против тульского «Арсенала».

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал неудачный для команды старт сезона и поделился своими ожиданиями от выездного матча 5-го тура РПЛ с «Арсеналом».

«В чем причина не очень удачного начала сезона? Получилось, как получилось, теперь нам нужно потихоньку выходить из этого состояния. Уже обыграли «Урал», это была важная победа. Не знаю, с чем это связано, но это точно не эйфория.

Чего я жду от матча в Туле, где никогда не бывает легко? Сами ответили на свой вопрос. Это наверняка будет сложно. Нас ждет сложная игра, борьба на каждом участке поля, поэтому будем бороться и, конечно же, за три очка», - сказал Максименко в интервью пресс-службе клуба.

«Арсенал» и «Спартак» провели в общей сложности 16 матчей друг с другом, из которых девять побед принадлежат «красно-белым», а 5 - «оружейникам». «Спартак» забил 21 мяч против 16 у своего оппонента. Последний матч между командами завершился победой москвичей на выезде 2:1.

источник: ФК «Спартак»
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