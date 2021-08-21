Четыре клуба РПЛ условно лишены лицензий на проведение матчей на домашних стадионах

Четыре представителя чемпионата России имеют проблемы со своими лицензиями на проведение матчей на своих домашних стадионах.

По информации «БИЗНЕС Online», речь идет об «Ахмате», «Ростове», «Рубине» и «Сочи». Отмечается, что клубам необходимо устранить выявленные недочеты до начала сентября. В случае, если ситуация не будет исправлена, клубам придется проводить свои встречи на резервных аренах.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рубин» был вынужден проводить два своих домашних матча против «Химок» и «Сочи» на Центральном стадионе по причине неудовлетворительного состояния газона «Ак Барс Арене».