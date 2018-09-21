Жить в КХЛ становится легче и веселей. В гости к московскому «Динамо» пожаловал СКА со своим наставником Ильей Воробьевым. Гости не оставили хозяевам ни единого шанса. Решив исход борьбы уже в первом периоде. Итог – 0:4. Попахивает дежавю. Примерно в том же ключе бело-голубые две недели назад уступили ЦСКА, только счет другой – 1:3.

Часть особо критично настроенных болельщиков в «Мегаспорте» отреагировали на фиаско старой песней о главном. Тренере своей команды – Владимире Воробьеве. «Воробьев, уходи!» – скандировали они, напугав при этом его питерского однофамильца. А в третьем периоде в знак протеста повернулись к площадке спинами. Подробности – в репортаже нашего обозревателя Дмитрия Пономаренко.

А за час до встречи «силовиков» генеральный директор динамовского клуба Валерий Шанцев сообщил «Советскому спорту», что не склонен делать скоропалительные выводы, игроки доверяют тренеру, а решение, если и примут, то сообща.

Но после матча бело-голубые опустились на дно таблицы Западной конференции.

Вратарь невских армейцев Игорь Шестеркин отразил 21 бросок и оформил первый шутаут. Он провел всего три матча и во всех одержал победу.

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков в авторской колонке выражает удивление ситуацией с вратарями в СКА, где чаще играет швед Магнус Хелльберг, а Шестеркин остается в запасе.

А чуть раньше босс «Магнитки» Геннадий Величкин в беседе с обозревателем «Советского спорта» Владиславом Домрачевым назвал сроки восстановления нападающего Николая Кулемина, получившего травму верхней части тела в конце матча в Сочи. На лечение и восстановление уйдет несколько недель. При этом Величкин верит в Кулемина и свою команду.

Сегодня отмечает 60-летний юбилей Александр Кожевников. Знаменитый бомбардир «Спартака», «Крыльев Советов» и сборной СССР сыграл на одном чемпионате мира и двух Олимпиадах. Откуда вернулся с золотыми медалями. Ныне он член правления Ночной хоккейной лиги и один из самых горячих экспертов. Кожевников продолжает выходить на лед в команде ветеранов «Легенды хоккея».