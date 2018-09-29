Главные события в КХЛ и самые важные новости из НХЛ – в ежедневном огненном дайджесте «Советского спорта».

Эх, как же все-таки классно быть богатым и успешным! Это ведь и клубов КХЛ касается. Вот взять, допустим, СКА. Питерцы уступили дома победу в буллитной перестрелке – 2:3, потеряли важное очко в битве с одним из лидеров Востока «Авангардом»…

А все вокруг все равно ахают от восторга: «Ах, какие молодцы армейцы. Установили новый рекорд нашего хоккея». И ведь не поспоришь! Действительно рекорд знатный – самая длинная «сухая» серия отныне равна 326 минутам и 27 секундам. До этого он принадлежал «Ладе», изгнанной из КХЛ под горький плач тольяттинских болельщиков. И держался аж с сезона 2003/04, когда там властвовал король оборонительной тактики Петр Воробьев.

Улавливаете суть? Рекорд-то перешел по наследству! От отца к сыну. От Петра Ильича к Илье Петровичу.

И вот если эти две серии сложить в один семейный подряд… Такой рекорд ни одна другая хоккейная семья уже не потянет. Продолжил сын дело отца! По-другому не скажешь.

Ну а сам матч между СКА и «Авангардом» так впечатлил нашего обозревателя Павла Лысенкова, что он тут же отправил оба клуба в финал!

ЦСКА, «Ак Барс», «Йокерит», «Магнитка», «Салават», вы уже все, можете не напрягаться.. «Автомобилист», сливай бензин, до финала все равно не доедешь..

Нет, если все эти вышеперечисленные команды с сентябрьским вердиктом не согласны, то пусть пишут Павлу опровержения! Он готов поспорить.

Кстати, в другой его заметке об «Авангарде» есть новости о домашней арене омичей. Болельщики «ястребов», не пропустите!

А может мой коллега и прав? Вон «Ак Барс» так расстроился после поражения от «Куньлуня», что вывел из состава сразу двух топовых ветеранов – Андрея Маркова и Даниса Зарипова. И в итоге чуть не уступил «Амуру», только в третьем периоде сумел забросить три шайбы и вырвать победу 3:1. «Салават» так и вовсе уступил «Витязю» – 2:3.

А пока лидеры скромничали, на южном полюсе турнирной таблицы (то есть в самом низу) разыгралась эпическая битва. В очной ставке сошлись главные аутсайдеры Запада и Востока – минчане и новосибирцы.

Но, обошлось без сенсаций. Куда более крепкая белорусская команда нанесла очередное крупное поражение «Сибири» – 5:1.

Я скажу, что сибиряки в этом сезоне не просто не похож на себя. Они вообще ни на что не похожи! А главное – в них нет ничего от клуба КХЛ. С такой игрой и в ВХЛ было бы побеждать проблемно.

Главного тренера «Сибири» Александра Андриевского на послематчевых пресс-конференциях уже просто больно слушать. Вчера он заявил, что его команду… сглазили! Ну а что можно говорить после 12 поражений кряду?! Все удобоваримые аргументы давно исчерпаны. Вопрос – кто сглазил? Болельщики других команд, наверное. Ополчились, гады, на «Сибирь», так и сверлят взглядами дыры в обороне.

А вот в Москве публика на трибунах приличная! Пришедшие на хоккей артисты Павел Деревянко и Артем Ткаченко по секрету рассказали нашему обозревателю Владиславу Домрачеву, что хотели бы сыграть на экране Вячеслава Фетисова и Николая Карполя! Сразу видно, какие фигуры оставляют наиболее яркий след в памяти людей.

Однако и у суперменов бывают трудные дни! Известный форвард Сергей Шумаков, летом устроивший забастовку в ЦСКА, добившийся от армейцев расторжения контракта и улетевший в «Вашингтон», дожил до того, что отправился в фарм-клуб. И еще вопрос – когда его позовут обратно.

Впрочем, лидеры ЦСКА – народ в этом плане закаленный. Вы их со СКА не путайте. По ходу прошлого сезона бомбардирам армейцев не раз приходилось отправляться в «Звезду». И ничего! Как миленькие тренировались и забивали в ВХЛ. Логика у клуба железная: «Харламов мог, а вы чем лучше Валерия Борисовича?!» Возразить тут нечего. Ну а в НХЛ командировки в фарм-клуб и вовсе – часть работы.

Хотя наш эксперт, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров уверен, что вот Ковальчуку это не грозит. Майоров считает, что Илья будет играть непременно в ударном звене «Лос-анджелеса» и останется звездой самого крупного масштаба.

Посмотрим! А пока понаблюдаем за битвами КХЛ, где завтра встретятся

14.30* Автомобилист – Динамо М, КХЛ ТВ HD

15.00 Металлург – Локомотив, КХЛ ТВ

15.00 Трактор – Северсталь

17.00 Динамо Р – Барыс, КХЛ ТВ HD

18.00 Слован – ХК Сочи, КХЛ ТВ

* – Время московское.

Центральный матч тут и выбирать нечего! Надо следить за московским «Динамо», обозленным в последних матчах досадными неудачами. Остановить лидера сезона бело-голубые теоретически способны. Да и терять им нечего – плей-офф, как шутят болельщики московского клуба, для них уже начался.

Ну а о самых ярких событиях хоккейного закулисья вы, как всегда, узнаете на сайте «Советского спорта».