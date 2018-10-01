Кто-то осенью маринует огурцы. А главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – именитых ветеранов. Вот такое увлечение обнаружилось вдруг у маститого тренера в нынешнем сентябре.

О чем это я? Да о Данисе Зарипове, который пропустил уже четыре матча! Причем, что и почему Билялетдинов по своему обыкновению не объясняет, хотя спрашивают его об этом постоянно. Вот и после победы над «Адмиралом» спросили: «Где Зарипов?» и получили в ответ замысловатую фразу:

– У нас есть своя программа, по которой он работает. Поэтому было такое решение.

Что имеется в виду… А тут еще и КХЛ подогревает интерес к этой теме, перед каждым матчем «Ак Барса» сообщая, что Данису осталось забить один гол, чтобы достичь рубежа 400 шайб в чемпионатах России. Рубеж-то этот покорялся далеко не многим!

Однако в Казани вчера отпраздновали совсем другой юбилей. В ворота «барсов» вернулся голкипер-чемпион Эмиль Гарипов, который и одержал свою 100-ю победу в чемпионатах КХЛ. Ну а у Даниса все еще впереди. В его-то 37! Пусть пока тренируется…

Вообще в КХЛ вчера случилось гораздо более знаковое событие. Ликуй, Новосибирск! Твоя команда одержала первую победу в нынешнем чемпионате КХЛ – 4:2 над «Витязем». С позорными нулями в графе «очки» покончено до будущего года. А кто стал спасителем «Сибири» и избавил ее от сглаза – узнаете из колонки нашего обозревателя Павла Лысенкова.

Вообще в составе новосибирцев сейчас уже пять травмированных. Много повреждений и у игроков других команд. Причем, выбывают из строя (и порой очень надолго) фигуры знаковые, с весьма солидным багажом регалий и побед за спиной – Максим Афиногенов, Николай Кулемин, Антон Волченков, Денис Куляш… О травмах ветеранов и выводах, которые могли бы сделать из этого руководители клубов КХЛ порассуждал наш обозреватель Дмитрий Пономаренко.

Еще в двух матчах «Торпедо» сотворило очередной удивительный камбэк, отыгравшись с 1:3 у «Амура» в третьем периоде. И эта волевая победа вывела нижегородцев на третье место на Востоке! Кстати, про «Амур» вчера прошелестел слух, что главного тренера хабаровчан Николая Борщевского отправят в отставку, пригласив на его место Андрея Разина… Не верьте! Руководство «Амура» эту информацию уже категорически опровергло, заявив, что доверяет Борщевскому.

Тем временем, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли привел свою команду к шестому успеху кряду. Так что не спешите записывать «Автомобилист» в единоличные лидеры. Как бы ни газовали уральцы, омичи от них не отстают, не ястребами, а бульдогами вцепившись в «заднее колесо». Двух лидеров чемпионата разделяет всего пара очков.

А что же в НХЛ? Да ничего хорошего! Экс-защитнику ЦСКА Богдану Киселевичу попали шайбой в лицо и сломали челюсть. И это почти накануне старта чемпионата! Как и что, сколько швов россиянину наложили в больнице, читайте в обзоре заокеанского хоккея от Павла Лысенкова.

А вот если вас интересует, чем занимаются хоккеисты не на льду, а за его пределами, рекомендую материал Ярослава Дехтярева – о том, на каких машинах предпочитают гонять известные игроки.



Понедельник, который уже давно не пытаются сделать хоккейным днем, подарит нам всего три матча КХЛ. Зато каких!

17.00* Трактор – Динамо КХЛ ТВ

17.00 Салават Юлаев – ЦСКА Матч ТВ

18.00 Йокерит – ХК Сочи КХЛ ТВ HD

* Время московское.

Превзойдет ли наш Капризов шведского Умарка?

Защитят ли бело-голубые своего тренера в Челябинске?

Сможет ли… Хотя вот «Йокерит» при любых раскладах сможет остаться лидером Запада.

Удачного и инфарктного вам всем хоккейного дня! И не забывайте, что все самые яркие подробности этих матчей – на сайте «Советского спорта».