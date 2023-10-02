Крутого русского хоккеиста арестовали в США. Звезду НХЛ подставила возлюбленная

Недавно «Нью-Йорк Айлендерс» продлил контракт с 35-летним российским голкипером Семёном Варламовым. В руководстве клуба отметили, что многие более молодые коллеги вратаря могли бы позавидовать его нынешней форме. Впрочем, стаж у хоккеиста действительно внушительный: в США он играет с 2008 года с перерывом лишь на годичную отлучку в ярославский «Локомотив».

Однако такой славной карьеры за океаном могло и не получиться. В 2013 году Варламов попал на первые полосы всех спортивных изданий из-за весьма неприятного инцидента.

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«Повалил на пол и начал топтать ногами»

В 2013 году Варламов выступал за «Колорадо». Тогда же он встречался с соотечественницей, самарской моделью Евгенией Вавринюк. Однако в отношениях пары явно наступил кризис, который в итоге вылился в скандал с судом.

31 октября все мировые СМИ сотрясла шокирующая новость: Варламов арестован в США за избиение своей девушки. При этом Семён сам сдался властям, как только узнал, что на него выписан ордер. Ночь голкиперу пришлось провести в одиночной камере, затем его выпустили под залог в 5 тысяч долларов.

Соцсети Семена Варламова

Сразу же после произошедшего начали всплывать различные подробности личной жизни молодых людей. Американские медиа публиковали детали весьма жёсткого характера. Причём журналист рассказывал историю со слов Вавринюк.

«Она говорит, что получила удар ногой в грудь, а затем, по её словам, Варламов повалил её на пол и начал топтать ногами. После этого он схватил девушку за волосы, утащил её из спальни и прижал лицом к полу», — сообщало издание Sports Illustrated.

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Клуб, агент и партнёры по команде выступили на стороне Варламова. Были убеждены в невиновности хоккеиста и на родине, в России. Некоторые посчитали, что случившееся могло быть провокацией, чтобы ослабить нашу сборную в преддверии Олимпиады в Сочи. Оставалось ждать суда…

Неожиданные факты

Однако разбирательства пошли совсем не так, как планировала сторона обвинения. Свидетельские показания были на стороне вратаря. Всё указывало на то, что Вавринюк намеренно спровоцировала конфликт, чтобы выжать хоть что-то из умирающих отношений с богатым хоккеистом.

Всё стало совершенно очевидно, когда достоянием общественности стал разговор Евгении с одной из своих подруг. В нём она буквально призналась, что спланировала конфликт с хоккеистом.

«У меня уже вообще как бы чувств не было практически. Я знала, что мы всё равно с ним вместе не будем. Я знала», — говорит Вавринюк на видео, которое выложила в интернет её подруга.

The Denver Post

В том же разговоре девушка отмечает, что после произошедшего ей лучше не возвращаться на родину, комментируя это словами «меня просто убьют». В конце концов, в России многие действительно встали горой на защиту Варламова.

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В итоге суд никаких причин для наказания хоккеиста не нашёл и полностью оправдал Семена. Однако Вавринюк на этом не успокоилась. Через год она вновь подала иск к вратарю на сумму в миллион долларов! Девушка наняла нового адвоката, так как предыдущий, по её словам, подставил её, и надеялась на успех. Но и в этот раз дело не выгорело: суд, наоборот, встал на сторону спортсмена и заставил Вавринюк саму выплатить ему 126 тысяч долларов.

«Я многое узнал о системе правосудия США. Ты не можешь лгать и всегда должен быть честен. Рад, что всё это закончилось и мы выиграли дело. Теперь я просто хочу жить дальше и сконцентрироваться на хоккее», — сказал Варламов The Denver Post после окончания дела в 2016 году.