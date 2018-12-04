Яшин спорит с Панариным, а Людучин рассказывает об Азиатской лиге. Все о хоккее

Хоккей 04 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» - о победах ЦСКА, проблемах «Салавата» и эксклюзивных интервью Алексея Яшина и Романа Людучина.

Хоккейный вечер накануне был насыщенный. Поэтому начнем обзор с лидеров. Так сказать, по чину.

ЦСКА одержал 16-ю победу кряду. А поскольку армейцы – не «Автомобилист», то это никого особо и не удивляет. Тем более, что соперников при встрече с лидером явно потряхивает. К примеру, защитник ХК Сочи открыл счет в матче, забросив шайбу в… свои ворота! Ну и как ЦСКА мог при этом проиграть? Москвичи обошлись без голов своих лидеров – Григоренко и Капризова – 3:1. Единственный минус – у Сорокина очередной «сухарь» сорвался.

Не мешкал и «Ак Барс». Действующий чемпион КХЛ одержал восьмую победу кряду – 4:2 над «Северсталью». И если бы не нелепое правило, которое ставит на два первых места в конференции победителей дивизионов, не зависимо от набранных очков, то казанцы и были бы давно на второй позиции. Ну а так им придется либо бороться за первое место на Востоке, либо довольствоваться третьим.

Один из самых именитых игроков «Ак Барса» Данис Зарипов задался целью собрать аншлаг на этом матче. И пообещал побриться наголо, если он случится. Но болельщики до битка не дотянули. На матч пришло 6868 человек. А «Татнефть Арена» вмещает на две тысячи больше. Наверное, Данису придется брить не только голову!

А еще я хочу сказать Данису спасибо за поддержку. В своем интервью он также удивился, что на Матч звезд КХЛ не попал ни один игрок из состава чемпионского «Ак Барса», о чем ранее писал и «Советский спорт».

О Матче звезд КХЛ, а также других событиях в нашей лиге наш обозреватель Владислав Домрачев поговорил и со знаменитым нападающим Алексеем Яшиным. «Капитан Россия» был категоричен: Такие праздники хоккея – не шняга!

Победную серию продлили до пяти матчей и московские динамовцы, обыгравшие в овертайме «Амур» - 3:2. Хотя бело-голубые едва не отдали победу гостям, позволив им отыграться с 0:2. Вообще, хабаровчане в этой встрече проявили побольше характера. И главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов пожурил свою команду за слабый настрой, хотя и был доволен заработанными очками в разговоре с обозревателем «Советского спорта».

Благодаря этой победе бело-голубые поднялись на шестое место в турнирной таблице Запада.

Впрочем, борьба за место в плей-офф там в самом разгаре. И примером тому – матч с Мытищах, где «Спартак» принимал рижан и победил их только по буллитам – 3:2.

Кстати, на матч в городе, где уже три года нет большого хоккея пришло более пяти тысяч человек. И Дмитрий Пономаренко поностальгировал на эту тему, вспомнив времена, когда в Мытищах базировался один из лидеров КХЛ – «Атлант».

Нет, я действительно до сих пор не понимаю, как можно годами прививать людям любовь к хоккею, зазывать их детей в спортшколу, а потом эту любовь безжалостно и цинично растоптать? Не понимаю и не хочу понимать.

Напряженный матч прошел и в Балашихе, где «Авангард» отпраздновал победу над «Салаватом» с минимальным счетом – 1:0. И пусть у «ястребов» атака вновь не заладилась. Но у уфимцев то с ней вообще катастрофа – одна шайба в четырех матчах!

Конечно, лучший бомбардир «юлаевцев» Линус Умарк улетел в Швецию по семейным обстоятельствам. А лучший снайпер команды Антон Бурдасов отбывает дисквалификацию. Но все равно – маловато будет! Обо все этом – в репортаже Дмитрия Пономаренко.

Во вторник в КХЛ пройдет еще три матча.

19.30* Авангард – Трактор (КХЛ ТВ)

19.30 СКА – Торпедо (КХЛ ТВ HD)

19.30 Динамо Мн – Нефтехимик

* Время московское

«Авангард» сыграет второй матч за два дня. СКА попытается дома взять у «Торпедо» реванш за поражение (3:4) на старте чемпионата. А «Нефтехимику» Андрея Назарова пора начинать набирать очки – зона плей-офф все дальше.

Подробности этих матчей и другие события хоккея вы найдете, как всегда на сайте «Советского спорта». А мы напоминаем вам, что наши игроки выступают не только в КХЛ и НХЛ. К примеру известный форвард Роман Людучин отправился в Азиатскую хоккейную лигу и сейчас выступает там за клуб из Кореи. А что это такое – восточная АХЛ и как себя там чувствуют российские игроки, он рассказал в интервью нашему корреспонденту Елене Кузютиной.