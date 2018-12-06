У ЦСКА в лиге опять нет соперников! Тарасов бы гордился. Все о хоккее

Хоккей 06 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» – о победах «Динамо» и «Спартака» при тотальном превосходстве ЦСКА над другими клубами КХЛ.

Из шести интересных матчей главный сюрприз преподнесла все-таки «Сибирь», которая умудрилась дома всухую обыграть «Магнитку».

Правда, уральцы за этот матч одно очко тоже получили. Потому что в игровое время там вообще никто не забил! А в серии буллитов новосибирцы были точнее – 1:0. Поэтому и победа досталась им, и «сухарь» их голкиперу Алексею Красикову, отразившему 39 бросков.

Вот кстати, только что мы рассуждали с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Майоровым о том, что у ЦСКА в этом сезоне не видно соперников. Даже СКА повержен уже трижды! Что уж говорить о Востоке. В частности наш эксперт проронил фразу о том, что «Магнитка» до сих пор ковыряется.

И ведь действительно, если не забивать таким соперникам, как «Сибирь», ни одной шайбы по-другому не скажешь.

Удивил и «Спартак», который принимал «Йокерит» в Мытищах. Во-первых, тем что умудрился собрать там более шести тысяч человек на трибунах. А во-вторых, разгромом финской команды – 5:1. У игроков ударного звена красно-белых Александра Хохлачева и Артема Федорова – по три очка.

Продолжило успешную серию и московское «Динамо». Шесть побед кряду! Победы бело-голубым даются нелегко. Но когда дважды отыгрываешься по ходу матча, выковывается характер и растет уверенность в себе. В среду москвичи победили «Куньлунь» – 4:3. При этом китайская команда произвела лично на меня очень приятное впечатление. Мощная, азартная, добротная. Думаю, что в плей-офф она на Востоке пробьется.

А в «Динамо» многое вновь сделали лидеры. У Андрея Алексеева очередной дубль. А уж Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий и набирали очки в большинстве, и пластались в меньшинстве, и заставляли гостей фолить. Везде успевали!

По-прежнему недоумеваю, почему тренеры сборной игнорируют двух таких мастеров? Неужели того же Кагарлицкого не приглашают только потому, что он летом отклонил предложение СКА? Очень жаль, если так.

Задавал этот вопрос в ноябре Илье Воробьеву. Получил ответ, что динамовцы, дескать набирают очки в основном в большинстве. Но вообще-то они в равных составах забрасывают достаточно и в меньшинстве забивают.

Я уж вчера и опытного Владимира Крикунова спросил об этом как экс-наставника сборной России. И он ответил. Но не он сейчас решения в сборной принимает.

«Локомотив» одержал очередную «сухую» победу. На этот раз над «Амуром» – 3:0. Хабаровчане сильно рискнули – поставили в ворота своего новичка, чеха Марека Лангхамера. И через три минуты уже проигрывали 0:2. Конечно, голкипера поменяли, но было поздно. А ярославцы благодаря этой победе вышли на третье место в Западной конференции. Есть чем гордиться!

Ну и «Салават Юлаев» наконец может перевести дух. Его лидер Линус Умарк вернулся в состав, и атака сразу наладилась. «Слован» повержен 5:2. Конечно, словаки сейчас не тот соперник, по победе над которым можно делать серьезные выводы. Но хоть что-то! Все уж лучше, чем одна шайба в четырех встречах.

В четверг в КХЛ пройдет пять матчей.

16.30* Барыс – Трактор КХЛ ТВ

19.30 Витязь – Нефтехимик

19.30 СКА – Ак Барс КХЛ ТВ

19.30 ЦСКА – Авангард Матч ТВ, КХЛ ТВ HD

19.30 Динамо Мн – Торпедо

* Время московское

И будет очень интересно посмотреть – справиться ли СКА с действующим чемпионом так же легко, как в матче открытия сезона? Напомню, что тогда казанцы были разгромлены 6:1. Но сейчас они уже раскачались и, возможно, готовы к реваншу.

ЦСКА в это же время проведет исторический матч приуроченный к близящемуся 100-летию со дня рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова. Пройдет он в стареньком дворце на Ленинградском шоссе. И соперник достойный – «Авангард» с известным канадским спецом Бобом Хартли во главе. Сам Тарасов канадцев бить любил! А как сложится эта встреча – посмотрим!

Подробности этого (и не только) матча, свежие интервью и другие новости российского хоккея вы найдете, как всегда, на сайте «Советского спорта».

А если вас интересует еще и НХЛ, то знайте, что там скоро появится новый клуб с базой в Сиэтле. Что и как – в материале нашего обозревателя Павла Лысенкова.