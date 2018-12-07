Татьяна Тарасова упрекает ЦСКА! А СКА «уничтожает» чемпиона. Все о хоккее

Хоккей 07 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» - о резонансном интервью Татьяны Тарасовой о ее легендарном отце и армейских победах в КХЛ.

Четверг вновь стал демонстрацией армейского превосходства над все остальной лигой. «Ак Барс», не знавший поражений в восьми матчей кряду с треском проиграл СКА – 1:5. Напомню, что и в матче Открытия чемпион уступил питерцам еще более крупно – 1:6.

И что тут скажешь? Выходит, что даже победная серия действующего обладателя Кубка Гагарина может длиться в КХЛ только от фиаско в матче с ЦСКА (0:5) до поражения во встрече со СКА (1:5). Армейцы по-прежнему – инопланетяне в нашей лиге. Об этом едкая колонка обозревателя «Советского спорта» Дмитрия Пономаренко.

ЦСКА победил «Авангард» более скромно – 3:2. Зато это уже 17 виктория кряду на счету команды Игоря Никитина.

Тарасов был бы доволен! – воскликнул наш обозреватель Владислав Домрачев, описывая битву с омичами.

А я вам предлагаю прочитать еще и интервью, точнее, воспоминания Татьяны Тарасовой о своем легендарном отце, которое сделали наши обозреватели Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко.

«Барыс» одолел «Трактор» – 3:1. И все бы ничего, если бы 19-летний форвард челябинцев Виталий Кравцов не получил травму на самой последней минуте этой встречи! А ведь он один из лидеров нашей молодежной сборной, которая как раз сегодня начнет в Новогорске подготовку к чемпионату мира. Правда, главный тренер уральской команды Алексей Тертышный заявил, что что у Кравцова всего лишь сильный ушиб бедра. А чуть позже пресс-служба «Трактора» сообщила, что Виталий отправится в расположение национальной команды. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке. Время на восстановление немного – 15 декабря наши уже вылетают в Канаду. Как будет происходить окончательный отбор игроков на турнир, кто присоединится к нашей команде за океаном, с кем мы проведем товарищеские встречи – вся информация в заметке на сайте «Советского спорта».

В пятницу в КХЛ пройдет три матча.

17.00* Автомобилист – Амур КХЛ ТВ

19.30 Локомотив – Йокерит КХЛ ТВ

19.30 Северсталь – Куньлунь КХЛ ТВ HD

20.30 Динамо Р – Салават Юлаев

* Время московское

Интересна принципиальная битва «Локомотива» с «Йокеритом» за третье место на Западе. Наверняка ожесточенной будет и схватка уфимцев с рижанами. Ведь «Салавату» надо наверстывать потерянные очки, а латвийцам – возвращаться в плей-офф.

«Автомобилист» на Востоке никто с первого места сегодня и завтра не свергнет. Но укрепить позиции уральцам точно не помешает. Самые яркие события этих матчей – на сайте «Советского спорта».