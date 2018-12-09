Мозякин дал пять! А Каюмов схлопотал чертову дюжину. Все о хоккее

Хоккей 09 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о суперрезультативном матче магнитогорца Сергея Мозякина и длинной дисквалификации ярославца Артура Каюмова.

Сегодняшний обзор начнем с главного голеодора нашего хоккея его величества Сергея Мозякина. Лидер «Магнитки» вывел команду на матч со «Спартаком» и… грянул бой! Накануне я упоминал что в первой встрече соперники забросили на двоих девять шайб («Металлург» победил 5:4 бул.).

Ну а в субботу они сделали шаг вперед – 10 голов. Вот только борьба на площадке уже не была равной. Уральцы победили 7:3, а Мозякин записал на свой счет сразу 5 (1+4) очков! Вот вам и 37-летний ветеран… Рядом с этим результатом даже слегка померк хет-трик Мэтта Эллисона, с которым Мозякин сейчас выходит на лед в одном звене.

Благодаря такому мощному рывку Сергей ворвался в пятерку лучших бомбардиров КХЛ – 35 (13+22). И расположился следом за московскими динамовцами Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

Кстати, лидеры бело-голубых в субботнем матче с «Витязем» отличиться не сумели. И «Динамо» сразу уступило принципиальному сопернику за место в плей-офф – 1:2. Правда, у москвичей есть уважительная причина. В прошлом матче они потеряли из-за травмы Владимира Брюквина. А в Подольске в конце первого периода в раздевалку чуть ли не унесли Андрея Алексеева. Это спутало все звенья. И Владимиру Крикунову пришлось на ходу матча формировать команду заново.

Поражением динамовцев тут же воспользовался и ХК «Сочи», который взял два очка в матче с «Авангардом» и вернулся на шестое место в таблице Запада. А вот «ястребы», видимо, скоро уступят вторую строчку в таблице Востока «Барысу». Слишком много у них поражений в последнее время.

Отмечу и волевую победу «Трактора», который лишь за пять секунд до конца овертайма забросил решающую шайбу «Сибири». Но героем матча стал не автор этого гола Пол Щехура. А вратарь челябинцев Василий Демченко, отразивший 53 броска! Уральцы тоже намерены побороться за плей-офф в этом сезоне. Выправили ситуацию после кошмарного старта.

В судейском комитете КХЛ вчера тоже бурлили нешуточные страсти. Решали судьбу 20-летнего Артура Каюмова, который сперва нарочито грязно сыграл против игрока «Йокерита», а затем в запале врезал по лицу и лайнсмену, хотя целился опять же не в арбитра, а в соперника.

За все эти подвиги КХЛ выписала молодому нападающему «Локомотива» аж 13 матчей дисквалификации. И вот обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков считает, что это слишком суровое наказание. Вот его колонка об этом инциденте.

От себя скажу, что в данном случае я не согласен с коллегой. Когда Каюмов уезжал со льда в раздевалку, схлопотав разом 45 минут штрафа, то аплодировал сам себе, призывая к этому и трибуны, которые радостно скандировали «Саша Каюмов!».

И выглядело это весьма цинично, потому что тут же телекамеры выхватили и корчившегося от боли на скамейке Еспера Енсена, которого Каюмов намеренно с разгона впечатал в борт.

Дело ведь не только в пострадавшем судье. Дело в психологии, которая прививается молодым игрокам: «Не можешь обыграть соперника? Тогда сломай его!».

И вот от этого людей надо серьезно и безжалостно лечить. Даже если эту психологию поддерживают часть болельщиков, тренеров и журналистов. Потому что на лед надо выходить, чтобы играть в хоккей. А не для того, чтобы намеренно калечить игроков соперника.

Лига в ответ также жестко вправила Каюмову мозги. И юному форварду это должно пойти на пользу. Пусть поймет, что грязной игрой контракт в КХЛ не заработаешь. Себе дороже выйдет.

В воскресенье в КХЛ пройдет еще три матча.

15.00 Автомобилист – Куньлунь КХЛ ТВ

17.30 Северсталь – Йокерит КХЛ ТВ

17.30 ЦСКА – Салават Юлаев КХЛ ТВ HD

* Время московское.

Главный вопрос – одержит ли ЦСКА очередную победу, на этот раз над «Салаватом»?

Кстати, экс-форвард армейцев Сергей Шумаков в «Вашингтоне» не прижился. И сейчас находится без контракта. А наш корреспондент Самир Арар решил исследовать – какие российские города поставляют в НХЛ наибольшее количество игроков?

Сможете угадать лидера с первого раза? Советую себя проверить!

Ну и на десерт еще раз напомню и близящемся юбилее легендарного тренера ЦСКА Анатолия Тарасова – 100 лет со дня рождения. На этот раз несколько историй о нем вспомнил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

А заодно поругал современных авторов, порой спекулирующих на имени известного армейского наставника.

Ну а за объективной оценкой событий, свежими интервью и хоккейной аналитикой приглашаю вас на сайт «Советского спорта».