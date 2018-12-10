Тарасов бы выиграл Суперсерию-72! Бомба к 100-летию супертренера. Все о хоккее

Хоккей 10 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о юбилее Анатолия Тарасова, 18-й победе армейцев и предстоящей битвы «Динамо» против сборной России.

Начнем традиционно с самого главного. 10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного тренера ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. И пусть жаркие споры вокруг этой монументальной для всего мирового хоккея и при этом весьма колоритной фигуры до сих пор не утихают.

Но мы сегодня поздравляем не только родственников Анатолия Владимировича, но и всех любителей шайбы по обе стороны Атлантического океана. Потому что вклад Тарасова в развитие спорта огромен. А дело всей его жизни заслуживает самого глубокого уважения.

В преддверии юбилея обозреватели «Советского спорта» пообщались с его внуком Алексеем, который раскрыл в интервью сразу несколько семейных тайн – почему его деда убрали из сборной после победы на Олимпиаде-72. И что было бы, если сборную СССР повезли бы в Канаду Тарасов с Чернышевым…

ЦСКА накануне дня рождения своей легенды в грязь лицом не ударил. И продлил свою победную серию до 18 матчей! Мало кто в КХЛ дотягивал до такого «совершеннолетия». Но теперь имейте в виду: следующих соперников армейцы будут бить уже по-взрослому!

А их очередной жертвой в воскресенье стал «Салават Юлаев» – 3:0. Лидер уфимцев Линус Умарк не забивает уже в 26 матчах кряду! Зато шестой «сухарь» в сезоне на счету голкипера Ильи Сорокина. А о забавном ляпе, с которого началась эта встреча – читайте в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Два других воскресных матча сложились куда более ожесточенно. «Северсталь» вела у «Йокерита» 3:1! Но не взяла в этом матче даже очка, проиграв куда более опытным финнам третий период. В итоге 3:4.

«Автомобилисту» удалось укрепить свои лидирующие позиции на Востоке за счет характера. Уральцы отыгрались у «Куньлуня» с 0:2. И завершили встречу убедительно – 5:3.

Ну а в понедельник матчей будет гораздо больше.

12.30* Амур – Барыс КХЛ ТВ

17.00 Автомобилист – Спартак КХЛ ТВ HD

17.00 Металлург – Авангард КХЛ ТВ

19.30 Торпедо – Локомотив КХЛ ТВ HD

19.30 Динамо М – СКА КХЛ ТВ

19.30 ХК Сочи – Нефтехимик

19.30 Динамо Мн – Витязь

20.30 Динамо Р – Ак Барс

* Время московское

Забористых битв грядет предостаточно, тут сомнений нет. Но я бы выделил среди них, конечно, встречу московского «Динамо» со СКА в Москве. Бело-голубые жаждут реванша за два поражения в первой половине чемпионата. Но у СКА пол команды отправится после матча в сборную России. И попробуй еще этот реванш у них возьми!

Кроме того, завтра открытую тренировку проводит молодежная сборная России, готовящаяся в Новогорске к чемпионату мира. Ждем свежих интервью и новостей оттуда.

Ну а какой матч на самом деле окажется самым зрелищным и захватывающим – обсудим в наших репортажах и следующем выпуске ежедневного дайджеста «Советского спорта». Не пропустите!