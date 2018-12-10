Тарасов бы выиграл Суперсерию-72! Бомба к 100-летию супертренера. Все о хоккее - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Тарасов бы выиграл Суперсерию-72! Бомба к 100-летию супертренера. Все о хоккее

    Дайджест «Советского спорта» – о юбилее Анатолия Тарасова, 18-й победе армейцев и предстоящей битвы «Динамо» против сборной России.

    Начнем традиционно с самого главного. 10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного тренера ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. И пусть жаркие споры вокруг этой монументальной для всего мирового хоккея и при этом весьма колоритной фигуры до сих пор не утихают.

    Но мы сегодня поздравляем не только родственников Анатолия Владимировича, но и всех любителей шайбы по обе стороны Атлантического океана. Потому что вклад Тарасова в развитие спорта огромен. А дело всей его жизни заслуживает самого глубокого уважения.

    В преддверии юбилея обозреватели «Советского спорта» пообщались с его внуком Алексеем, который раскрыл в интервью сразу несколько семейных тайн – почему его деда убрали из сборной после победы на Олимпиаде-72. И что было бы, если сборную СССР повезли бы в Канаду Тарасов с Чернышевым

    ЦСКА накануне дня рождения своей легенды в грязь лицом не ударил. И продлил свою победную серию до 18 матчей! Мало кто в КХЛ дотягивал до такого «совершеннолетия». Но теперь имейте в виду: следующих соперников армейцы будут бить уже по-взрослому!

    А их очередной жертвой в воскресенье стал «Салават Юлаев» – 3:0. Лидер уфимцев Линус Умарк не забивает уже в 26 матчах кряду! Зато шестой «сухарь» в сезоне на счету голкипера Ильи Сорокина. А о забавном ляпе, с которого началась эта встреча – читайте в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

    Два других воскресных матча сложились куда более ожесточенно. «Северсталь» вела у «Йокерита» 3:1! Но не взяла в этом матче даже очка, проиграв куда более опытным финнам третий период. В итоге 3:4.

    «Автомобилисту» удалось укрепить свои лидирующие позиции на Востоке за счет характера. Уральцы отыгрались у «Куньлуня» с 0:2. И завершили встречу убедительно – 5:3.

    Ну а в понедельник матчей будет гораздо больше.

    12.30* Амур – Барыс КХЛ ТВ
    17.00 Автомобилист – Спартак КХЛ ТВ HD
    17.00 Металлург – Авангард КХЛ ТВ
    19.30 Торпедо – Локомотив КХЛ ТВ HD
    19.30 Динамо М – СКА КХЛ ТВ
    19.30 ХК Сочи – Нефтехимик
    19.30 Динамо Мн – Витязь
    20.30 Динамо Р – Ак Барс

    * Время московское

    Забористых битв грядет предостаточно, тут сомнений нет. Но я бы выделил среди них, конечно, встречу московского «Динамо» со СКА в Москве. Бело-голубые жаждут реванша за два поражения в первой половине чемпионата. Но у СКА пол команды отправится после матча в сборную России. И попробуй еще этот реванш у них возьми!

    Кроме того, завтра открытую тренировку проводит молодежная сборная России, готовящаяся в Новогорске к чемпионату мира. Ждем свежих интервью и новостей оттуда.

    Ну а какой матч на самом деле окажется самым зрелищным и захватывающим – обсудим в наших репортажах и следующем выпуске ежедневного дайджеста «Советского спорта». Не пропустите!

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