Знарок снова работает в сборной, а Крикунова ранят в голову. Все о хоккее

Хоккей 11 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о боевом ранении главного тренера «Динамо», новой роли Олега Знарка и двойном лидерстве Найджела Доуса

Главная новость дня – это, конечно, возвращение Олега Знарка на орбиту сборных России. В данный момент он работает с молодежкой в Новогорске. И пока – только в роли консультанта. Хотя консультант из Олега Валерьевича так себе. Он явно соскучился по реальной жизни на льду с игроками, поэтому на тренировке находился постоянно внутри команды, в гуще событий. Как это происходило – в репортаже нашего обозревателя Павла Лысенкова.

А после тренировки интервью «Советскому спорту» дал уже главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, который подтвердил, что Знарок летит с его командой в Ванкувер, а также подробно ответил на все вопросы по составу.

Главная сборная России тем временем, точнее одиннадцать ее игроков в составе СКА провели контрольный матч (в рамках чемпионата КХЛ) против московского «Динамо». И уже в третий раз в сезоне добились победы над бело-голубыми – 2:0. Подробности – в репортаже нашего обозревателя Дмитрия Пономаренко.

Кстати, в этом матче пострадал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов, которому шайба прилетела прямо в лоб. Но старейшина нашего тренерского цеха не дрогнул. Сперва рану ему заклеили пластырем, а в перерыве наложили шесть швов. И он продолжал руководить командой как ни в чем не бывало. А затем пришел на пресс-конференцию и рассказал, почему у лидеров москвичей игра против СКА не идет.

Еще одна интересная подробность! Прямо во время матча «Динамо» - СКА и защитника питерцев Антона Белова родилась дочка. Поздравляем!

Так же с «сухим» счетом – 1:0 – закончился и матч «Витязя» с минчанами. И эти два очка позволили подмосковной команде занять седьмое место в турнирной таблице Запада. Московское «Динамо» - вновь на восьмом.

Лидер востока «Автомобилист» уверенно победил «Спартак» - 4:1. Гол на счету у его лидера Найджела Доуса, который сейчас является одновременно и лучшим бомбардиром, и снайпером КХЛ – 49 (19+30) очков.

Не сплоховали и другие лидеры Востока. «Ак Барс» благодаря дублю Иржи Секача выиграл в Риге – 3:1. А «Авангард», отыгрался с 0:2 и вырвал победу в Магнитогорске – 3:2.

Завтра в КХЛ всего два матча, но оба весьма интересные.

19.30* Динамо М – Северталь КХЛ ТВ HD

19.30 Йокерит – Салават Юлаев КХЛ ТВ

* Время московское.

Московские динамовцы сыграют с «Северсталью» на следующий день после матча со СКА. Сумеют ли так быстро перестроиться на нового соперника – еще вопрос! В череповчан в Москву привезет амбициозный Андрей Разин.

«Джокеры» в Хельсинки примут «Салават». Неужели уфимцы опять уйдут с площадки без заброшенных шайб? В девяти последних матчах они пять раз не смогли ни разу поразить ворота!

В общем, будем с интересом наблюдать за этими играми. А самые яркие эпизоды в них, равно как и другие новости хоккея обсудим на сайте «Советского спорта». До встречи!