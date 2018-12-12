«Динамо» прощается с «Мегаспортом», а Федоров объясняет успех ЦСКА. Все о хоккее

Хоккей 12 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - о прощальном матче бело-голубых на Ходынке, неожиданном заявлении Андрея Разина и интервью Сергея Федорова.

Главное событие вторника – это, конечно, прощание «Динамо» с «Мегаспортом». Большой хоккей вновь уходит с Ходынки. Но только до будущего сезона. В чемпионате КХЛ-2019/20 «Мегаспорт» собирается стать домашней ареной «Спартака».

«Динамо» проведет оставшиеся шесть матчей декабря на выезде. А в январе начнет свое новое выступление уже на своем историческом месте в районе Петровского парка.

Не сказать, что «Мегаспорт» оказался для бело-голубых удачным. Скорее наоборот. Но свое выступление там они завершили победой над «Северсталью» - 3:1, и вновь поднялись на шестое место в турнирной таблице.

После матча главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов и наставник «Северстали» Андрей Разин дали весьма откровенные интервью. Разин рассказал, чем он пугает своих игроков. А Крикунов посетовал на предстоящий авиамарафон по Евразии.

Второй матч получился странным. «Йокерит» давил-давил «Салават», перебросал соперника 35-12, а в итоге уступил в основе время 2:3. Пострадал финский клуб от своего же соотечественника Тему Хартикайнена, который оформил дубль. А уфимский нападающий Антон Бурдасов, вызванный в сборную России, забил в меньшинстве.

Лидируют в КХЛ, напомню, московские армейцы. И вот наш обозреватель Павел Лысенков поговорил об их успехе (и не только) со знаменитым форвардом Сергеем Федоровым.

Завтра в КХЛ опять всего два матча и оба пройдут за пределами России.

14:30* Куньлунь – Барыс КХЛ ТВ

20:30 Слован – Динамо Р КХЛ ТВ

*Время московское

Но самое главное событие – это, конечно, день открытых дверей в сборной России. Ждите свежих интервью с игроками, тренерами и руководителями нашего хоккея на сайте «Советского спорта».

Ну а для разминки – рейтинг самых популярных игроков нашей национальной команды, составленный по посещаемости их страниц в Инстаграм. Скажу честно, меня он удивил. А вы согласны?

В НХЛ же сезон вновь проходит под лозунгом «Овечкин круче всех!». Александр явно нацелился на то, чтоб в восьмой раз стать лучшим снайпером чемпионата НХЛ. И об этом – колонка Павла Лысенкова.