Кожевников сомневается в Знарке, а КХЛ готовит опасную реформу. Все о хоккее

Хоккей 18 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о роли Олега Знарка в молодежной сборной России и возможной отмене лимита на легионеров в клубах КХЛ.

Матчи возобновившегося чемпионата КХЛ сразу внесли интригу в турнирные расклады. Начну с битвы двух лидеров Востока, в которой «Ак Барс» без шума и пыли уработал «Автомобилист» 3:1, хотя уральцы первыми открыли счет.

Отмечу результативный пас Даниса Зарипова. А победный дубль записал на свой счет молодой казанский форвард Артем Михеев, в прошлом сезоне выступавший за «Югру». Достаточно новое имя в нашем хоккее. Но 23-летний парень проявил себя в весьма серьезном матче.

«Авангард» дома помучился с «Йокеритом», но дожал финнов в овертайме – 3:2. И снова дубль в принципиальной встрече на счету молодого игрока Дениса Зернова. 22-летний форвард перешел в состав маститых «ястребов» из «Лады» и не затерялся! Хороший сезон проводит.

Я акцентирую ваше внимание на дублях молодых игроков потому, что в КХЛ опять заговорили об отмене лимита на легионеров. Президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что готов сделать это хоть сейчас. И предложил журналистам прозондировать почву по этой теме.

Так что, я, как обозреватель «Советского спорта» высказал свое довольно резкое мнение в заметке «КХЛ готовит апокалипсис».

Считаю, что если заявки российских клубов распахнуть для легионеров, будущие Михеевы и Зерновы до КХЛ не дорастут. Дискуссию по этому вопросу предлагаю считать открытой.

Очень упорным получился матч между «Торпедо» и «Магниткой», в котором «металлурги» победили 3:2. Нижегородцы сражались до конца, сократили разрыв в счете за 50 секунд до сирены и, на мой взгляд, заслужили очков в этой встрече. Но все решил третий, совершенно необязательный гол в их ворота. Как там шайба проскочила мимо Галимова – непонятно!

Накаляются страсти и вокруг восьмого пограничного места в таблице Восточной конференции, на которое претендуют сразу три клуба – «Куньлунь», «Трактор» и «Нефтехимик».

И вот как раз нижнекамцы бились в понедельник с челябинцами и не смогли ни разу поразить их ворота, хотя и нанесли по ним 37 бросков! Вообще статистика – настоящее издевательство над командой Андрея Назарова. Перебросать соперника 37-9 и при этом уступить матч 0:1. У такой победы может быть только один герой – вратарь «Трактора» Василий Демченко. Искренние аплодисменты ему! Взял четыре очка для своей команды в борьбе за место в плей-офф.

«Куньлунь» тем временем добыл пару очков в битве с «Амуром» – 3:1. Таким образом китайцы и челябинцы оторвались от нижнекамцев на три турнирных балла. Но борьба продолжается.

А во вторник в борьбу уже более массово вступят и западные клубы.

12.30* Адмирал – Динамо М КХЛ ТВ

14.00 Барыс – Северсталь КХЛ ТВ HD

14.30 Куньлунь – Амур

15.30 Сибирь – Локомотив КХЛ ТВ

19.30 Витязь – ЦСКА КХЛ ТВ HD

19.30 СКА – Слован

19.30 Спартак – Йокерит КХЛ ТВ

19.30 ХК Сочи – Салават Юлаев

19.30 Динамо Мн – Динамо Р

* Время московское

СКА разомнется на «Словане». Интересно дома армейцы забросят словакам более семи шайб? В Вене они выиграли 7:0.

ЦСКА отправится в Подольск и постарается продлить свою победную серию до 19 матчей.

Московское «Динамо» начнет дальневосточное турне матчем с главным аутсайдером КХЛ – «Адмиралом».

А «Спартак» вновь примет «Йокерит» и постарается повторить свой успех от 5 декабря, когда финны были разгромлены 5:1.

Все яркие моменты в этих встречах мы, конечно, обсудим на сайте «Советского спорта».

Кстати, уже на этой неделе в СКА сыграет со СКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Но станет ли этот матч таким же популярным у болельщиков, как матч сборных России и Финляндии? На эту тему наш обозреватель Владислав Домрачев поговорил с Александром Кожевниковым. Заодно обсудили и возвращение Олега Знарка в систему сборных команд. Вот это интервью.

Если же вернуться к теме победоносного выступления сборной России на Кубке Первого канала, то Владислав Домрачев также проанализировал выступление наших игроков и выявил самых лучших. Изучайте!