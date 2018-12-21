Три хет-трика за вечер, исповедь Шумакова и второй кряду сбой ЦСКА. Все о хоккее - Советский спорт
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    • Хоккей21 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Три хет-трика за вечер, исповедь Шумакова и второй кряду сбой ЦСКА. Все о хоккее

    Дайджест «Советского спорта» - о неожиданных поражениях обоих армейских суперклубов и откровенном разговоре с Сергеем Шумаковым.

    Начинаем, разумеется, с сенсаций. А их вчера вечером было более чем достаточно.

    ЦСКА уступил «Йокериту», да еще и крупно 1:4. После серии из 18 побед армейцы проигрывают второй раз кряду. И это говорит о том, что и лидер сезона не избежал спада. Вопрос – сколько он продлится? Главные претензии, конечно, к атаке красно-синих. Всего одна шайба за два матча! Ну разве это тот ЦСКА, к которому мы успели привыкнуть?

    Но если московские армейцы уступили в Хельсинки достаточно мощному сопернику. То СКА умудрился проиграть дома рижанам – 2:3. Причем, все три шайбы в ворота Игоря Шестеркина влетели от одного игрока – шведа Линуса Виделля. И это был только первый хет-трик за вчерашний вечер!

    Еще один сотворил опытный Александр Семин, уже 16 шайб в сезоне! Причем для его «Витязя» матч был важнейший – против прямого конкурента за место в плей-офф – ХК Сочи. И подмосковная команда вырвала победу также со счетом 3:2. Как же все-таки верно поступили ее менеджеры, сделав ставку на двукратного чемпиона мира, вернувшегося в большой хоккей после годового «отпуска».

    Еще один хет-трик был зафиксирован в матче «Авангарда» с «Северсталью», и он на счету Ильи Михеева. Счет получился разгромный – 7:3. Но не подумайте, что матч складывался для сибиряков из Балашихи так уж просто. Напротив, поначалу борьба была равной – 2:2 после второго периода.

    А все свои шайбы Михеев забросил в третьем. Причем сделал это в течении 4 минут 22 секунд, успев за это время отличиться и в меньшинстве, и в большинстве, и в равных составах. Фантастика!

    Кстати, в этой же встрече за «Авангард» весьма удачно дебютировал вернувшийся из-за океана Сергей Шумаков – гол и передача!

    После сирены с ним поговорил наш корреспондент Елена Кузютина. Оказалось, что переговоры между Шумаковым и «Авангардом» начались еще летом. А знаете, что сделал Сергей первым делом после того, как вернулся в Россию? Узнаете, если прочитаете его интервью на сайте «Советского спорта»!

    «Спартак» из-за болезни лишился в матче с «Салаватом Юлаевым» сразу двух лидеров – Ильи Зубова и Александра Хохлачева. Но не дрогнул и вырвал победу на буллитах – 2:1.

    Московское «Динамо» в своей «кругосветке» по Дальнему Востоку отыгралось с 0:2 у «Куньлуня» и также одержало трудную, но важную победу – 3:2.

    В трудных условиях оказался и «Локомотив», который на Кубке Первого канала потерял своего лидера Андрея Локтионова – форвард сломал палец. А также отправил в молодежную сборную сразу несколько игроков для участия в чемпионате мира, который начнется в Канаде 27 декабря. Но ярославцы не дрогнули в гостях у «Барыса» и победили 2:1.

    А один из молодых талантов «Локомотива», находящийся сейчас в расположении молодежной сборной России - Григорий Денисенко - дал интервью «Советскому спорту».

    Наш обозреватель Павел Лысенков продолжил тему юниорских сборных и в своей колонке задался вопросом – почему в юниорской и молодежных сборных так недоверчиво относятся к игрокам, которые решили продолжить карьеру за океаном?

    Но вернемся в Россию! В КХЛ после дня хет-триков короткое затишье. В пятницу пройдет всего три матча.

    19.00* Ак Барс – Трактор КХЛ ТВ

    19.00 Нефтехимик – Металлург КХЛ ТВ

    19.00 Торпедо – Автомобилист КХЛ ТВ HD

    * Время московское.

    Впрочем, в каждом из них выступит один из лидеров Востока, так что мимо тоже не пройдешь! Все подробности этих встреч - на сайте «Советского спорта». Не прощаемся.

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