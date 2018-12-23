Превосходство Никитина над СКА и справедливый упрек Крикунова. Все о хоккее

Хоккей 23 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – об антураже ретро-матча «Спартака», четвертой победе ЦСКА над СКА и заявлении наставника «Динамо».

ЦСКА продолжает поражать в этом сезоне. В субботу москвичи отправились в Санкт-Петербург, где встретились со СКА уже четвертый раз в сезоне и в четвертый раз одержали уверенную победу 4:1 и вернули себе первое место в общей таблице чемпионата. Ко второму перерыву гости вели 3:0. И все, что смог сделать за последние 20 минут один из лучших бомбардиров КХЛ Никита Гусев – это забросить шайбу престижа.

И это при том, что матч прошел на футбольном стадионе и полюбоваться на игру пришло 67 770 зрителей! О том, почему СКА опять проиграл – в репортаже нашего обозревателя Владислава Домрачева.

Он же, поразмыслив над результатом армейских битв предложил ФХР срочно вернуть главного тренера ЦСКА Игоря Никитина в штаб сборной России. Напомню, что осенью контракт с ним не продлили.

Ну а СКА надо что-то думать о противостоянии со своим самым принципиальным соперником. Проблемы на лицо. И не совсем ясная ситуация с Павлом Дацюком, лишенным в этом сезоне капитанства – одна из них. О дальнейшей судьбе опытного форварда порассуждал на досуге обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин. Он считает, что Дацюку стоит перейти в «Автомобилист».

Второй суперматч произошел в Москве, где «Спартак» встречался с ХК Сочи и провел игру в стиле ретро, окунувшись во времена лихих 90-х. Тон к игре задало выступление Бориса Ельцина, в котором он пообещал речь на рельсы, если «Спартак» не станет чемпионом. Ну, цена таких клятв известна… А об антураже этого незабываемого матча вы можете прочитать в колонке нашего обозревателя Дмитрия Пономаренко.

«Динамо», тем временем, одержало третью победу на Дальнем Востоке, обыграв 2:0 «Амур» и возвращается домой с честно заработанными шестью очками.

Но даже это не улучшило настроения главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова, который заявил, что в жесточайших условиях нынешнего календаря КХЛ игроки деградируют!

По сути, опытный тренер прав. Ну куда это – три матча за пять дней и все с дальними перелетами между городами. Какая-то намеренная пытка. Я уж молчу о том, что игра в Хабаровске началась в 10 утра по Москве.

«Локомотив», как я и предполагал накануне, настроился на реванш и взял его у «Авангарда» – 2:0 за поражение на старте (0:4). Пятый «сухарь» на счету Ильи Коновалова. А шайбы у «Локомотива» забросили 20-летний Георгий Иванов и 21-летний Денис Алексеев. Все-таки молодая гвардия Ярославля в этом сезоне – это что-то!

После такой бурной субботы в воскресенье в КХЛ пройдут всего три встречи.

10:00* Куньлунь – Витязь КХЛ ТВ

15:00 Автомобилист – Трактор КХЛ ТВ

19:00 Слован – Металлург КХЛ ТВ

* Время московское

«Автомобилист» попытается вновь отобрать у ЦСКА первое место в общей таблице. Но «Трактор» в ответ упрется, не желая расставаться с зоной плей-офф.

«Витязя» ждет испытание ранним матчем в Шанхае. Успеет ли подмосковная команда вовремя проснуться?

Ну а «Металлург» по идее должен без проблем отобрать очки у «Слована».

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