Хабиб на хоккее – круто! Но есть сомнения в рекорде на матче СКА. Все о хоккее - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Хабиб на хоккее – круто! Но есть сомнения в рекорде на матче СКА. Все о хоккее

    Дайджест «Советского спорта» – об очередной победе «Автомобилиста» и спорах в интернете о рекордном числе зрителей на битве СКА – ЦСКА.

    Интересно, кто первым споткнется – ЦСКА или «Автомобилист»? Лидеры Запада и Востока ежедневно меняют друг друга на первой строчке в таблице регулярного чемпионата КХЛ. В воскресенье ее вернули себе уральцы, одолев соседей из «Трактора» - 3:2.

    Открыл счет лучший бомбардир нашей лиги Найджел Доус, реализовав большинство. Потом его партнеры довели счет до 3:0. И лишь после этого челябинцы огрызнулись дублем канадца Кристиана Томаса, но сравнять счет не смогли.

    «Магнитка» нанесла крупное поражение «Словану» 4:1. И для словаков оно уже 13-е по счету. Клуб из Братиславы явно сливает сезон. Единственное, что на что хватило хозяев в воскресенье – это испортить «юбилей» Василию Кошечкину, который отпраздновал свою 300-ю победу в КХЛ, но вот сделать «сухарь» не смог, хотя и отразил 29 бросков.

    Очень важную волевую победу (3:1) одержал в Шанхае «Витязь». Подмосковная команда укрепила свои позиции в зоне плей-офф и обошла в таблице ХК Сочи. Подольчане – на седьмом месте, сразу вслед за московским «Динамо». И их победная серия достигла шести матчей. А за успех в Китае им надо тоже благодарить своего вратаря Йони Ортио, отразившего 39 бросков.

    Обозреватели и корреспонденты «Советского спорта», тем временем, продолжают смаковать матч на футбольном поле между СКА и ЦСКА. Вот заметки Павла Лысенкова и Самира Арара об антураже этого матча, где, похоже, центральной фигурой стал Хабиб Нурмагомедов, затмивший своим появлением на льду хоккейных звезд.

    Кстати, в интернете уже возник спор – а действительно ли эта игра собрала на трибунах 67770 зрителей, как было указано в итоговом протоколе? Так вот Павел Лысенков считает, что все так и было. И указывает своим оппонентам на то, что многие зрители подтянулись уже ближе к середине матча из-за долгого прохождения через пункты досмотра. Ознакомьтесь с его материалом на эту тему.

    А вот что думает об этом удивительном матче один из его победителей – нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

    Впрочем, московским армейцам особо некогда заниматься воспоминаниями, потому что сегодня их ждет схватка с озлобленным неудачами «Нефтехимиком». И в ней команде Игоря Никитина надо брать два очка, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионате КХЛ.

    Кроме этого в лиге пройдет еще пять матчей.

    16:30* Барыс – Адмирал КХЛ ТВ HD
    17:00 Салават Юлаев – Локомотив КХЛ ТВ
    17:00 Динамо Мн – Ак Барс КХЛ ТВ
    19:30 Авангард – Сибирь КХЛ ТВ HD
    19:30 ХК Сочи – Торпедо
    19:30 ЦСКА – Нефтехимик КХЛ ТВ
    * Время московское.

    Думаю, что «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс» спокойно положат в свою копилку по два очка. А вот в Сочи и Уфе надо ждать заруб.

    Все подробности этих встреч, а также свежие хоккейные новости - на сайте «Советского спорта».

    #кхл#хк ска#хк цска#хк автомобилист
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