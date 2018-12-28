Россияне удивили в стартовом матче на МЧМ-2019! Все о хоккее

Хоккей 28 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о первой победе россиян на молодежном чемпионате мира и новостях в матчах чемпионата КХЛ.

Не знаю, говорил ли Валерий Брагин своей команде знаменитое «Поехали!», но в ночь с четверга на пятницу сборная России сыграла свой первый матч на чемпионате мира. И без особого труда разобралась со сборной Дании – 4:0. Предполагалось, что счет будет гораздо крупнее. Потому что датчане проводили вторую игру за сутки и уже успели побывать в глубоком нокауте во встрече с канадцами – 0:14. Однако россияне удивили не голами, а огромным количеством удалений (26 минут) против более слабого соперника.

Материалы об игре нашей сборной будут регулярно появляться на сайте «Советского спорта». Не пропустите!

А перед матчем мы попытались обозначить пятерых лидеров в составе команды Валерия Брагина. Кто они – читайте в материале Дмитрия Пономаренко.

Подтверждением нашему выбору стали первые голы нашей команды. Открыл счет челябинец Виталий Кравцов (видео), а удвоил – московский армеец Александр Романов (видео), которого в итоге признали лучшим игроком матча. Оба они присутствуют в нашем квинтете. Но надо помнить, что датчане – самая слабая команда в нашей группе. Следующим нашим соперником станут чехи. И это будет уже совсем другой уровень.

В КХЛ в четверг, между тем, прошло два матча. СКА одержал неожиданно тяжелую победу над «Амуром» - 2:0, забросив две шайбы в третьем периоде.

А «Витязь» проиграл на Дальнем Востоке вторую встречу кряду, уступив «Адмиралу» 2:4. И опять все решили две шайбы в третьем периоде, но на этот раз они оказались на счету хозяев.

В пятницу битв в нашем чемпионате будет куда больше – десять.

15:30* Сибирь – Авангард

17:00 Автомобилист – Динамо Мн

17:00 Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар

17:00 Трактор – Барыс

19:00 Локомотив – Спартак

19:30 Северсталь – Динамо М

19:30 ХК Сочи – Йокерит

19:30 ЦСКА – Ак Барс

20:30 Динамо Р – Торпедо

20:30 Слован – Нефтехимик

* – Время московское.

Тут, конечно, сразу надо выделить схватку ЦСКА с «Ак Барсом». Один из лидеров сезона против действующего чемпиона – крутая афиша даже для пресыщенной столицы.

Но интересны матчи и других московских клубов. Потому что «Спартак» отправится в Ярославль, а вот «Динамо» в Череповец. И это по нынешнему уровню команд две большие разницы. У бело-голубых впервые появился реальный шанс обойти красно-белых в турнирной таблице! Но не будем торопиться. Тем более, что «Северсталь» со «Спартаком» в предыдущей встрече справилась.

Из новостей отметим, новый контракт Максима Пестушко. Известный форвард в этом сезоне успел поиграть за московское «Динамо», затем за «Северсталь» и вот теперь стал игроком «Ак Барса», чтобы сразу отправиться в фарм-клуб казанцев в ВХЛ.

Продолжаем следить за матчами в КХЛ и молодежного чемпионата мира на сайте «Советского спорта». До скорой встречи!