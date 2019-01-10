Сборная России снова бьется за медаль, а Славин возражает Фазелю! Все о хоккее

Хоккей 10 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Ежедневный дайджест «Советского спорта» – о выступлении наших девушек на МЧМ, фиаско «Ак Барса» в Челябинске и спорной реформе ИИХФ.

Начнем с КХЛ, где день начался с сенсации – «Трактор» одержал «сухую» победу над «Ак Барсом» – 1:0. Челябинцы на равных бились с действующим чемпионом, и все решила игра в неравных составах. «Трактористы» реализовали большинство, казанцы – нет. Хотя, возможно, что уральцы, ведущие борьбу за попадание в плей-офф, были просто больше мотивированы заработать очки.

«Спартак» дважды выходил вперед в матче с «Нефтехимиком». И дважды позволял гостям отыграться. В итоге все закончилось буллитной перестрелкой, в которой москвичи оказались более меткими – 3:2.

Примерно также развивались события и в битве «Авангарда» с «Витязем» – тоже 2:2 после трех периодов. Вот только там уже «ястребы» сумели сравнять счет за 72 секунды до сирены. Однако уже на 19-й минуте овертайма подольская команда поставила победную точку в этой встрече – 3:2

В четверг в КХЛ пройдут еще четыре матча.

12.30* Адмирал – Амур

16.30 Барыс – Куньлунь Ред Стар

17.00 Салават Юлаев – Динамо Р

19.00 Локомотив – СКА

* время московское

Вечерняя битва «Локомотива» со СКА будет, конечно, самым интересным матчем дня, поскольку ранее соперники уже успели обменяться «сухими» победами. Кроме того, ярославцы, в случае успеха, могут обойти в таблице Запада «Йокерит», а питерцы – «Автомобилист», но уже в общем рейтинге чемпионата.

Рискнет ли Дмитрий Квартальнов в такой битве выставить против матерых армейцев юных игроков, вернувшихся с МЧМ? Они-то, наверное, не против доказать Илье Воробьеву, что могут сражаться за сборную и на более высоком уровне.

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