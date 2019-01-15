Кулемин едет бить ЦСКА, а Романов обещает войну с дедом Зинэтулой! Все о хоккее

Дайджест «Советского спорта» – о втором дыхании вернувшегося из НХЛ Николая Кулемина и ярком интервью защитника ЦСКА Александра Романова.
В понедельник матчей в КХЛ не было, но было что обсудить. К примеру дисциплинарный комитет КХЛ еще раз рассмотрел эпизод в битве московского «Динамо» с «Торпедо» с участием Михала Чайковски и Кирилла Уракова. И присудил обоим кулачным бойцам дополнительную дисквалификацию. Защитнику бело-голубых на два матча, торпедовцу – на один.
Кроме того, лига назвала имена лучших игроков 18-й недели чемпионата. Вратарь – Игорь Шестеркин (СКА), защитник – Вадим Кудако («Северсталь), нападающий – Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), новичок – Илья Коновалов («Локомотив»).
Есть очередная замена и на Матче звезд КХЛ – лучшего бомбардира рижского «Динамо», получившего травму, заменит его одноклубник капитан команды Лаурис Дарзиньш.
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко, тем временем, обратил внимание на январский всплеск результативности у нападающего «Магнитки» Николая Кулемина. Вот что со спортсменами родная земля делает! Читайте материал о причинах возрождения известного игрока в уральском клубе.
Владислав Домрачев взял интервью у лучшего защитника МЧМ-2019 Александра Романова, который рассказал, что все суточные в Канаде потратил на сувениры товарищам-армейцам. И также упомянул о своем общении с дедом Зинэтулой Билялетдиновым.
А наш корреспондент Елена Кузютина пообщалась сразу с двумя игроками «Авангарда» – капитаном Евегением Медведевым и голкипером Иваном Налимовым.
Кстати, сегодня «ястребы» сразятся с «Салаватом Юлаевым». И это будет очередная культовая битва! А всего в КХЛ пройдет 11 матчей.
12:00* Адмирал - Йокерит
12:30 Амур – Локомотив
14:30 Куньлунь – Северсталь
15:30 Сибирь – ХК Сочи
16:30 Барыс – Спартак
19:30 Авангард – Салават Юлаев
19:30 СКА – Нефтехимик
19:30 ЦСКА – Металлург
19:30 Динамо Мн – Витязь
20:30 Динамо Р – Автомобилист
20:30 Слован - Трактор
* – время московское
И вот как раз будет очень интересно посмотреть, как набравшая мощь магнитогорская тройка Мозякин, Кулемин, Эллисон проявит себя в гостях у лидера сезона – московских армейцев.
Продолжаем следить за чемпионатом КХЛ. Оставайтесь на острие хоккейных событий вместе с обозревателями «Советского спорта».