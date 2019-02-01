Вратарь-коновал, рекорд Крикунова, восстание Разина… Топ-5 событий января

Хоккей 01 февраля 2019 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

«Советский спорт» подводит итоги первого месяца 2019-го года в КХЛ, выделив пять самых громких событий в нашем хоккее.

ГЕРОЙ МЕСЯЦА

НЕПРОБИВАЕМЫЙ КОНОВАЛОВ

Наверное, только самые продвинутые хоккейные аналитики знали перед началом сезона фамилию 20-летнего голкипера Коновалова. А сейчас Илья не просто кумир ярославских болельщиков, и основной вратарь «Локомотива», входящего в тройку лучших команд Запада. Но и лидер КХЛ по непробиваемости!

На сегодняшний день Коновалов – самый «сухой» голкипер нашей лиги. В этом сезоне у него уже 10 «сухарей» и… Толи еще будет, если в плей-офф главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов еще жестче закрутит гайки в обороне ярославской команды!

В январе Коновалов пять раз не позволил распечатать свои ворота. И среди его подвигов отдельной строкой стоит «сухая» победа на ЦСКА (1:0), ради которой он отразил 32 броска армейцев. Кстати, с Ильей в воротах железнодорожники победили маститых армейцев в январе и во второй раз – 2:1. Но в том матче Коновалов все же пропустил одну шайбу, отразив 25 бросков.

- Я не держу в голове, что всегда надо сыграть на ноль, просто так получается, - заявил в январе Коновалов в интервью «Советскому спорту». - Хочу всегда побеждать, это моя главная цель. Нужно как можно выше забраться в турнирной таблице, а также выиграть плей-офф. Личные достижения на втором месте.

ЦИФРА

5 «сухарей» насушил голкипер «Локомотива Илья Коновалов в январских матчах.

ПРОВАЛ МЕСЯЦА

БЕСПЕСПЕКТИВНЫЙ «СЛОВАН»

Большинство клубов КХЛ в январе сражаются за места плей-офф или хотя бы питают надежды пробиться в Кубок Гагарина. И только в Братиславе хоккейный сезон еще в начале января оказался закончен. «Слован» официально стал первым клубом КХЛ сразу после Нового года потерявшего надежду на участие во втором раунде. И, соответственно, прописавший на последнем месте в таблице без малейших шансов подняться выше.

В январе «Слован» потерпел поражение в девяти матчах кряду, раздавая очки направо и налево. Всего же его проигрышная серия насчитывала перед матчем с ХК Сочи уже 10 фиаско!

И если уж мы говорим о сокращении КХЛ, то лиге в первую очередь надо задуматься – нужны ли ей иностранные клубы, которые существует явно не для спортивной борьбы. А лишь для расширения наших географических границ на Западе. Вот я бы лично не задумываясь поменял «Слован» на «Ладу» или «Кузню».

ЦИФРА

10 поражений достигла в январе пораженческая серия «Слована».

КОМАНДА МЕСЯЦА

ВОЗРОЖДЕНИЕ «СЕВЕРСТАЛИ»

А вот «Северсталь», наоборот, приятно поразила воображение, выдав в январе серию из семи побед кряду! После неудачного старта чемпионата череповецкий клуб, было, уже списали со счетов КХЛ. Хоккейные обозреватели открыто рассуждали о том, что знаменитая в прошлом команда – главный кандидат на очередное сокращение в лиге.

Однако «Северсталь» не прогнулась под трудностями. Клуб заменил генерального менеджера и весь тренерский штаб. А затем здорово перетряхнул и состав команды. Не тронув костяк и доморощенных лидеров, заменил в декабре порядка 15 игроков!

В том, что столь радикальные меры дадут быстрый результат, мало кто верил. Но в январе череповчане неожиданно совершили маленькое чудо. Под руководством Андрея Разина прошлись по КХЛ победным маршем – 7 побед кряду!

В интервью «Советскому спорту» игроки «Северстали» признавались, что уже начали задумываться и о попадании в плей-офф… Скажем честно, шансов на это мало. Однако марш-бросок «сталеваров» незамеченным не остался! Череповчане со своим амбициозным тренером заставили говорить о себе совсем в другом тоне, поправили свои дела в турнирной таблице и даже новый современный видео-куб на арене установили.

В общем, дали понять, что покидать КХЛ команда не собирается.

ЦИФРА

Семь побед кряду одержала в январе «Северсталь» под руководством Андрея Разина.

ТРЕНЕР МЕСЯЦА

РЕКОРД КРИКУНОВА

Все знают, что нынешний 68-летний наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов – старейшина российского тренерского цеха. Однако в начале января Владимир Васильевич стал еще и абсолютным рекордсменом страны по числу матчей, проведенных в ранге главного тренера команды на элитном уровне.

Рекорд пришелся на матч бело-голубых с рижанами 6 января. В этот день Крикунов провел на скамейке свой 1303 матч. Больше не проводил никто!

Но, понятно, что теперь рекорд растет с каждым новом матчем «Динамо» в чемпионате КХЛ. И, конечно, игроки московского клуба сделает все возможное, чтобы и за счет битв плей-офф, как можно выше поднять рекордную тренерскую планку. Тут личные и командные интересы полностью совпадают!

ЦИФРА

1311 матчей провел Владимир Крикунов на сегодняшний день в качестве главного тренера команды.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ МАТЧ-ЗВЕЗД

Главным событием января для российского хоккея, конечно же стал Матч Звезд КХЛ в Казани. Его итог оказался весьма неожиданным. Впервые в истории победителем и в мастер-шоу, и в хоккейном турнире стала одна и та же команда – сборная дивизиона Аркадия Чернышева. Которой, к слову, руководил единственный, приглашенный на МВЗ иностранный специалист – главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

И это, с одной стороны, показало, что лозунги типа «Победила дружба» и «Главное – участие» на Матчах звезд КХЛ остались в прошлом. Побеждает сильнейший!

С другой стороны, на хоккейном празднике были и явные накладки. К примеру, один из самых зрелищных конкурсов на «Меткость броска» был смазан для теле- и интернет-аудитории, поскольку на экране было плохо видно, какие мишени поражены. Да и игроки посчитали, что компьютеры не всегда фиксировали попадание в цель.

ЦИФРА

За 13,016 секунды динамовец Дмитрий Кагарлицкий сумел на коньках обогнуть хоккейную площадку по периметру, став самым быстрым игроком КХЛ на Матче звезд-2019.