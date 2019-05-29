Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной России На чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.

Половина сборной – из КХЛ

Сейчас весь мир восторгается финской системой хоккея и их принципами комплектования команды. Большинство игроков сборной Финляндии на прошедшем чемпионате мира представляли финский или какой-то другой европейский чемпионат. Возможно, тренерский штаб команды не по своей воле отказался от игроков Национальной хоккейной лиги. Но это сработало. Пока Патрик Лайне убивал время за видеоиграми, его соотечественники завоевали золото чемпионата мира.

Весь май мы говорили о том, что сборная России забита звездами первой величины из НХЛ, забывая, что там были игроки и из нашей лиги. Таких набралось 12 человек. Никиту Гусева и Владислава Гаврикова мы считаем игроками КХЛ, поскольку прошедший сезон они провели в СКА. Континентальная лига является базовой для сборной России даже на таком представительном турнире, как чемпионат мира.

В 2018 году в составе сборной было 19 игроков из КХЛ, в 2017 – 18, в 2016 – 13, в 2015 – 17. Дальше продолжать нет смысла, тенденция – налицо. Сборная России всегда опиралась на хоккеистов из Континентальной лиги.

Игроки из КХЛ – проверенные бойцы

Перед прошедшим ЧМ почти все российские игроки НХЛ были свободны, поскольку рано вылетели из Кубка Стэнли. Но если сравнить состав России на Кубке мира 2016 года и на чемпионате мира-2019, то вы увидите, что никакого перекоса в сторону НХЛ не было. Хотя у тренерского штаба были все возможности для этого.

Из Америки не прилетели Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Иван Проворов, Александр Радулов. Кто-то из экспертов даже всерьез рассматривал кандидатуры Валерия Ничушкина и Семена Варламова, которые провели не самый лучший сезон. Богдан Киселевич и Илья Любушкин и вовсе не вошли в состав, хотя приехали из-за океана.

Тренеры приняли решение поверить в ребят, которые выступали в КХЛ, потому что они – настоящий костяк сборной. Именно эти парни ездят на Евротуры и постоянно находятся на виду у штаба национальной команды.

Игроки из КХЛ – проверенные бойцы, по ним нет вопросов в духе «а приедет ли игрок N на ЧМ». Они всегда готовы это сделать. Единственное препятствие – травма. У нхловцев может быть целый ворох причин, почему стоит отказаться от игры в сборной: начиная от травмы, продолжая отсутствием контракта на новый сезон и заканчивая банальной усталостью.

Кстати, о последней. Игроки КХЛ, который выходят в финал Кубка Гагарина, проводят более 70 матчей за сезон: 62 матча в регулярке и минимум 16 в плей-офф. Еще приплюсуйте сюда Евротур. Вы получите схожую нагрузку с той, что есть в регулярном чемпионате НХЛ и первом раунде Кубка Стэнли, после которого обычно и приезжают в сборную российские звезды.

КХЛ – основа, НХЛ – бонус

Возвращаясь к мысли о базовой лиге, повторимся. Говорить о том, что основной сборной являются игроки НХЛ – неправильно. Тренерский штаб за месяц до ЧМ не может даже на 90% сказать, кто именно приедет на турнир из заокеанской лиги.

С КХЛ – совершенно другая история. Именно в нашей лиге тренеры присматривают игроков под свою модель игры. Если из НХЛ приезжают те, кто так или иначе хочет только забивать, то в Континентальной лиге руководство сборной спокойно отбирает игроков на все роли. В КХЛ играл один из лучших бомбардиров ЧМ Никита Гусев, и главный чеккер команды Иван Телегин, и элитный защитник Владислав Гавриков. Не беда, что некоторые из этого списка уехали в НХЛ – в нашем чемпионате появятся новые кадры для сборной.

Российским болельщикам стоит запомнить: игроки из Национальной лиги – скорее бонус для национальной команды. Формируется она из хоккеистов, выступающих в КХЛ. И так будет всегда.

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