Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 мая 2019 16:45ХоккейКостяев Иван

Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной России

На чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.

Половина сборной – из КХЛ

gettyimages-1146382357-612x612

Сейчас весь мир восторгается финской системой хоккея и их принципами комплектования команды. Большинство игроков сборной Финляндии на прошедшем чемпионате мира представляли финский или какой-то другой европейский чемпионат. Возможно, тренерский штаб команды не по своей воле отказался от игроков Национальной хоккейной лиги. Но это сработало. Пока Патрик Лайне убивал время за видеоиграми, его соотечественники завоевали золото чемпионата мира.

Весь май мы говорили о том, что сборная России забита звездами первой величины из НХЛ, забывая, что там были игроки и из нашей лиги. Таких набралось 12 человек. Никиту Гусева и Владислава Гаврикова мы считаем игроками КХЛ, поскольку прошедший сезон они провели в СКА. Континентальная лига является базовой для сборной России даже на таком представительном турнире, как чемпионат мира.

В 2018 году в составе сборной было 19 игроков из КХЛ, в 2017 – 18, в 2016 – 13, в 2015 – 17. Дальше продолжать нет смысла, тенденция – налицо. Сборная России всегда опиралась на хоккеистов из Континентальной лиги.

Игроки из КХЛ – проверенные бойцы

GettyImages-1151608483

Перед прошедшим ЧМ почти все российские игроки НХЛ были свободны, поскольку рано вылетели из Кубка Стэнли. Но если сравнить состав России на Кубке мира 2016 года и на чемпионате мира-2019, то вы увидите, что никакого перекоса в сторону НХЛ не было. Хотя у тренерского штаба были все возможности для этого.

Из Америки не прилетели Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Иван Проворов, Александр Радулов. Кто-то из экспертов даже всерьез рассматривал кандидатуры Валерия Ничушкина и Семена Варламова, которые провели не самый лучший сезон. Богдан Киселевич и Илья Любушкин и вовсе не вошли в состав, хотя приехали из-за океана.

Тренеры приняли решение поверить в ребят, которые выступали в КХЛ, потому что они – настоящий костяк сборной. Именно эти парни ездят на Евротуры и постоянно находятся на виду у штаба национальной команды.

Игроки из КХЛ – проверенные бойцы, по ним нет вопросов в духе «а приедет ли игрок N на ЧМ». Они всегда готовы это сделать. Единственное препятствие – травма. У нхловцев может быть целый ворох причин, почему стоит отказаться от игры в сборной: начиная от травмы, продолжая отсутствием контракта на новый сезон и заканчивая банальной усталостью.

Кстати, о последней. Игроки КХЛ, который выходят в финал Кубка Гагарина, проводят более 70 матчей за сезон: 62 матча в регулярке и минимум 16 в плей-офф. Еще приплюсуйте сюда Евротур. Вы получите схожую нагрузку с той, что есть в регулярном чемпионате НХЛ и первом раунде Кубка Стэнли, после которого обычно и приезжают в сборную российские звезды.

КХЛ – основа, НХЛ – бонус

gettyimages-1145678535-612x612

Возвращаясь к мысли о базовой лиге, повторимся. Говорить о том, что основной сборной являются игроки НХЛ – неправильно. Тренерский штаб за месяц до ЧМ не может даже на 90% сказать, кто именно приедет на турнир из заокеанской лиги.

С КХЛ – совершенно другая история. Именно в нашей лиге тренеры присматривают игроков под свою модель игры. Если из НХЛ приезжают те, кто так или иначе хочет только забивать, то в Континентальной лиге руководство сборной спокойно отбирает игроков на все роли. В КХЛ играл один из лучших бомбардиров ЧМ Никита Гусев, и главный чеккер команды Иван Телегин, и элитный защитник Владислав Гавриков. Не беда, что некоторые из этого списка уехали в НХЛ – в нашем чемпионате появятся новые кадры для сборной.

Российским болельщикам стоит запомнить: игроки из Национальной лиги – скорее бонус для национальной команды. Формируется она из хоккеистов, выступающих в КХЛ. И так будет всегда.

Оценки игрокам российской сборной на прошедшем чемпионате мира здесь

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!

Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛ

29/05 16:15Футбол
Фонтаны без купающихся и море пива на улицах. Баку в ожидании финала Лиги ЕвропыГлавный редактор «Советского спорта» Николай Яременко рассказывает о том, как живет Баку за считанные часы до матча «Челси» – «Арсенал».
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/05 11:00Теннис
Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.
29/05 15:00Футбол
Кононова в межсезонье не меняют. Федун опять проигнорировал мнение фанатовСовет директоров «Спартака» решился на кардинальные перемены только в административном блоке. Строительство новой команды доверено Кононову.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
26/05 19:30Теннис
Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/05 19:15Хоккей
Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.
27/05 22:00Теннис
Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
28/05 23:00Хоккей
Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн!Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.
27/05 23:15Хоккей
«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон».
29/05 11:00Футбол
Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
28/05 23:45Футбол
«Витесс» проиграл «Утрехту». Слуцкий уступил Адвокату место в Лиге Европы«Витесс» во главе с российским тренером не смог опередить «Утрехт» голландского мэтра в борьбе за бонусную путевку в еврокубок.
27/05 17:45Хоккей
Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
Новости
17:40 Футбол Ольга Голодец о Евро-2020: Для нас эта история внутри Европы очень важна
17:34 Хоккей Крэйг Беруби: Тарасенко вдохновляет «Сент-Луис»
17:33 Футбол Адвокат: Сомневаюсь, что «Спартак» пойдет на уступки Глушакову 
17:27 Футбол Дмитрий Булыкин: В следующем сезоне «Витесс» сможет побороться за четвертое место
17:21 Футбол «Аталанта» объявила о том, что Гасперини останется в клубе
17:14 Футбол Адриан и Кэрролл покинули «Вест Хэм»
17:06 Футбол Компания InStat включила Дзюбу в символическую сборную Лиги Европы
16:52 Волейбол Женская сборная России по волейболу проиграла Японии в Лиге наций
16:31 Бокс Тищенко сразится за интерконтинентальный пояс WBO
16:23 Футбол Аньелли встретился с Сарри в Баку, поселившись в одном отеле с «Челси»
16:20 Футбол Капитан «Порту» близок к переходу в «Атлетико»
16:12 Теннис Надаль победил Мадена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
16:10 Футбол Гендиректор «Ростова» ушел из клуба
16:01 Футбол Маслов покинул «Ростов»
16:01 Футбол Денисов официально завершил карьеру
15:53 Футбол Блаттер подаст суд на Инфантино
15:35 Футбол Корян может остаться в «Химках», подписав полноценный контракт с клубом
15:30 Футбол Хеккинг стал главным тренером «Гамбурга»
15:22 Хоккей Гарпенлев возглавил сборную Швеции
15:14 Хоккей Александр Медведев: Уверен, место «Слована» скоро будет занято новым клубом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика