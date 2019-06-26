Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки

Легендарный защитник Сергей Зубов, ныне эффектный тренер ХК «Сочи» включен в Зал славы НХЛ. До него наших там было девять. Вот полный список:
Анатолий Тарасов – 1974
Владислав Третьяк – 1989
Вячеслав Фетисов – 2001
Валерий Харламов – 2005
Игорь Ларионов – 2008
Павел Буре – 2012
Сергей Федоров – 2015
Сергей Макаров – 2016
Александр Якушев – 2018
Сергей Зубов – 2019
Наш обозреватель Владислав Домрачев помнит о Зубове столько, сколько, вероятно не помнит сам Зубов. Вот здесь вы прочитаете много закулисных историй или, например, про то, как этот защитник одним движением кисти заработал миллион.
Четыре наших топ-клуба съехались в Австрию. Все уже провели здесь по несколько тренировок.
Заруба начнется с противостояния Валерий Карпин против «Спартака». За красно-белых может сыграть крутой новичок Эсекьель Понсе с пугающим прозвищем Танк. Так что можем уже сегодня посмотреть, насколько серьезное это приобретение.
Кроме того, в турнире участвуют ЦСКА и «Краснодар». Так как играют по круговой системе, то в Австрии мы увидим два дерби – столичное и южное.
На данный момент в составе ЦСКА не замечен Марио Фернандес. Почему? Пока интрига.
Вот расписание турнира в Австрии.
26 июня
«Ростов» – «Спартак»
27 июня
«Краснодар» – ЦСКА
30 июня
«Краснодар» – «Ростов»
«Спартак» – ЦСКА
3 июля
ЦСКА – «Ростов»
4 июля
«Спартак» – «Краснодар»
Главная тема дня – заседание исполкома РФС. Вопросов на повестке дня много, но один из основных – тема легионеров. Новости будут уже совсем скоро.
Говорят, в Южной Америке настолько тепло, что Луис Суарес слегка перегрелся. В матче Кубка Америки, когда Уругвай играл с Чили, форвард стал требовать пенальти после того, как вратарь отбил мяч рукой в своей штрафной площади. Забавно получилось. С другой стороны – с кем не бывает.
Suárez pidiendo mano del portero 😂😂 pic.twitter.com/M1FxraYs8T— FútbolPR - Fútbol de Puerto Rico (@FutbolPR_) 24 июня 2019 г.
Старая песня о главном: два российских биатлониста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Это Александр Печенкин и Александр Чернышов. Это не новая история, если вы уже совсем в них запутались. То, что у данных стреляющих лыжников проблемы с WADA, было известно уже давно, а вот теперь история подошла к логическому завершению. Напомним, что имена Печенкина и Чернышова прозвучали в качестве подозреваемых в употреблении допинга в компании с более именитыми спортсменами – Светланой Слепцовой и Евгением Устюговым. По делу последних двоих разбирательства продолжаются до сих пор.
Как это отразится на нашей сборной или на СБР сейчас? Пожалуй, уже никак, поскольку история, как мы уже отметили, давняя. Добавим еще, что Чернышов и Печенкин дисквалифицированы сроком на 4 года.
Международный Союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Александра Чернышова и Александра Печенкина на 4 года за нарушение антидопинговых правил. https://t.co/C0ZsIc4eyH pic.twitter.com/oXI095Nk44— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 25 июня 2019 г.