Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки Рассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.

ХОККЕЙ

ЗУБОВ В ЗАЛЕ СЛАВЫ

Легендарный защитник Сергей Зубов, ныне эффектный тренер ХК «Сочи» включен в Зал славы НХЛ. До него наших там было девять. Вот полный список:

Анатолий Тарасов – 1974

Владислав Третьяк – 1989

Вячеслав Фетисов – 2001

Валерий Харламов – 2005

Игорь Ларионов – 2008

Павел Буре – 2012

Сергей Федоров – 2015

Сергей Макаров – 2016

Александр Якушев – 2018

Сергей Зубов – 2019

Наш обозреватель Владислав Домрачев помнит о Зубове столько, сколько, вероятно не помнит сам Зубов. Вот здесь вы прочитаете много закулисных историй или, например, про то, как этот защитник одним движением кисти заработал миллион.

ФУТБОЛ

НАШИ ТОП-КЛУБЫ НАЧИНАЮТ ТУРНИР В АВСТРИИ

Четыре наших топ-клуба съехались в Австрию. Все уже провели здесь по несколько тренировок.

Заруба начнется с противостояния Валерий Карпин против «Спартака». За красно-белых может сыграть крутой новичок Эсекьель Понсе с пугающим прозвищем Танк. Так что можем уже сегодня посмотреть, насколько серьезное это приобретение.

Кроме того, в турнире участвуют ЦСКА и «Краснодар». Так как играют по круговой системе, то в Австрии мы увидим два дерби – столичное и южное.

На данный момент в составе ЦСКА не замечен Марио Фернандес. Почему? Пока интрига.

Вот расписание турнира в Австрии.

26 июня

«Ростов» – «Спартак»

27 июня

«Краснодар» – ЦСКА

30 июня

«Краснодар» – «Ростов»

«Спартак» – ЦСКА

3 июля

ЦСКА – «Ростов»

4 июля

«Спартак» – «Краснодар»

Главная тема дня – заседание исполкома РФС. Вопросов на повестке дня много, но один из основных – тема легионеров. Новости будут уже совсем скоро.

СУАРЕС ТРЕБУЕТ НАКАЗАТЬ ВРАТАРЯ

Говорят, в Южной Америке настолько тепло, что Луис Суарес слегка перегрелся. В матче Кубка Америки, когда Уругвай играл с Чили, форвард стал требовать пенальти после того, как вратарь отбил мяч рукой в своей штрафной площади. Забавно получилось. С другой стороны – с кем не бывает.

Suárez pidiendo mano del portero 😂😂 pic.twitter.com/M1FxraYs8T — FútbolPR - Fútbol de Puerto Rico (@FutbolPR_) 24 июня 2019 г.

БИАТЛОН

ПЕЧЕНКИН И ЧЕРНЫШОВ НАКАЗАНЫ, СЛЕПЦОВА И УСТЮГОВ РАЗБИРАЮТСЯ

Старая песня о главном: два российских биатлониста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Это Александр Печенкин и Александр Чернышов. Это не новая история, если вы уже совсем в них запутались. То, что у данных стреляющих лыжников проблемы с WADA, было известно уже давно, а вот теперь история подошла к логическому завершению. Напомним, что имена Печенкина и Чернышова прозвучали в качестве подозреваемых в употреблении допинга в компании с более именитыми спортсменами – Светланой Слепцовой и Евгением Устюговым. По делу последних двоих разбирательства продолжаются до сих пор.

Как это отразится на нашей сборной или на СБР сейчас? Пожалуй, уже никак, поскольку история, как мы уже отметили, давняя. Добавим еще, что Чернышов и Печенкин дисквалифицированы сроком на 4 года.