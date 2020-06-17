Японская сказка про Доминатора. Как тренировал сборную Владимир Юрзинов

Мы успели рассказать о Викторе Тихонове, Борисе Михайлове, Владимире Васильеве, Игоре Дмитриеве. Герой этой заметки – Владимир Юрзинов-старший, и по сей день остающийся в обойме национальной команды, в роли консультанта.

Накануне чемпионата мира 1997 года в Хельсинки, на котором сборной руководил неизлечимо больной Игорь Дмитриев, ФХР осталась без президента. 22 апреля неподалеку от дачного поселка Иванцево под Дмитровом был застрелен глава федерации хоккея Валентин Сыч. Его сменщиком стал успешный босс московского «Динамо» Александр Стеблин, работавший в советской сборной «завхозом». Он приступил к выполнению обязанностей 30 мая.

Сезон-1997/98 все ждали с нетерпением. В феврале на Олимпиаде-1998 в Нагано ждали всех сильнейших хоккеистов мира. Руководить российской дрим тим второго созыва предложили Владимиру Юрзинову-старшему, успешно тренировавшему в те годы финский ТПС.

Надо отметить: Юрзинов мог возглавить и нашу дрим тим первого созыва на Кубке мира-1996. Получив предложение, всегда принимающий взвешенные решения Владимир Владимирович навел справки, узнал, как готовятся к супертурниру российские звезды из НХЛ и… отказался: «Не могу, не отпускает мой клуб из Финляндии». Только после этого сборную отдали Борису Михайлову.

Юрзинов работал с главной командой страны с сезона-1974/75, начав с Суперсерии-74. И ни разу не возглавлял сборную, оставаясь в статусе помощника. После осечки на ЧМ-1987 в Вене его в штабе Виктора Тихонова заменил Дмитриев. Перед Кубком Канады-1991 Юрзинов вернулся, дважды к тому времени приведя свое московское «Динамо» к чемпионству.

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле в составе золотого «детского сада» оказались девять его подопечных.

Энхаэловцы отлично знали Юрзинова по его предсезонным сборам, на которые с охотой приезжали. Словом, эта кандидатура сомнений не вызывала. Она устраивала всех.

Тем не менее Юрзинов сразу отказался от услуг ветеранов – Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, а также некоторых других смутьянов на Кубке мира – защитника Владимира Малахова, форвардов Вячеслава Козлова и Александра Могильного. Сергей Зубов после инцидента с его женой в Москве во время Кубка «Спартака»-1997 (был такой предсезонный турнир, который проводился в Сокольниках) обиделся на весь мир и взял самоотвод. Больше за сборную один из лучших российских защитников в НХЛ не сыграет.

Фетисов страшно обиделся, с тех пор Стеблин стал его злейшим врагом. Спустя 20 лет Юрзинов покается в том, что напрасно отказался от услуг именитых ветеранов, поведясь на предостережения доброжелателей.

Изначально было понятно, что из чемпионата России в олимпийской состав пробьется разве что вратарь – третьим номером. Выбор пал на Олега Шевцова из ярославского «Торпедо». В Нагано он на лед предсказуемо не выходил.

А первым номером должен был стать Николай Хабибулин, к тому времени ставший основным вратарем клуба НХЛ «Финикс». Однако выступление на Кубке мира оставило у него горький осадок, и он начал убегать от пытавшегося вызвать его на разговор Стеблина во время визита нового президента ФХР за океан и менеджера Алексея Касатонова.

В итоге выбор пар на проверенных временем олимпиоников Михаила Шталенкова и Андрея Трефилова. Поначалу думали, что вратари – слабое звено нашей дрим тим. Однако Шталенков посрамил скептиков, проведя турнир ровно и качественно. Да и Трефилов в групповом матче с финнами не подвел, а наши одержали волевую победу 4:3.

Как таковой долгой подготовки к супертурниру не было. Энхаэловцы прибыли в Нагано и сразу вышли на лед. Играли с листа. Юрзинов пригласил в штаб молодого прогрессивного тренера Зинэтулу Билялетдинова, своего ученика Петра Воробьева. Каждый из них, а также Касатонов работал своим звеном. Потом Юрзинов будет сожалеть, что не позвал в консультанты своего друга и соратника Виктора Тихонова. Опять-таки доверившись предрассудкам.

В июне 1997 года «Детройт» покорил Эверест – после долгих попыток завоевал Кубок Стэнли. Однако из «Русской пятерки» в Нагано приглашение никто не получил. Только накануне турнира, когда выбыл из-за травмы Алексей Ковалев, Сергей Федоров лично позвонил Юрзинову и сказал, что готов сыграть. К тому времени наш первый лауреат «Харт Трофи» не провел за «Детройт» ни одного матча с начала сезона, ведя праведную борьбу за контракт.

Первоначально Ковалева должен был заменить Игорь Королев, хорошо знакомый Юрзинову по «Динамо». Но отказаться от услуг Федорова тренер не смог.

Сергей играл не в центре, а на левом фланге второго звена с Алексеем Яшиным и Андреем Коваленко. А в первом выходили Павел Буре – Алексей Жамнов – Валерий Каменский.

Капитаном сборной стал Русская Ракета. Он пропустил Кубок мира из-за травмы почки (ему ее в выставочном матче отбил американский головорез Брайан Лич). Павел не был замечен в подковерных играх, группировках, интригах. Идеальный капитан!

Третья пятерка выглядела так: Алексей Морозов – Герман Титов – Валерий Зелепукин, четвертая: Сергей Кривокрасов – Сергей Немчинов – Валерий Буре. Никаких 13-х нападающих, зато четыре пары защитников: Алексей Гусаров – Дмитрий Миронов, Дарюс Каспарайтис – Борис Миронов, Дмитрий Юшкевич – Алексей Житник, Сергей Гончар – Игорь Кравчук.

Напомним, восемь сборных (в их число пробились Белоруссия и Казахстан в двух группах определяли расстановку в плей-офф. Наши одолели казахстанцев (9:2), финнов (4:3) и чехов (2:1). Тогда никто и предположить не мог, что повержены будущие олимпийские чемпионы. Уступая 0:1, россияне с интервалом в десять секунд отгрузили в ворота Доминика Гашека две шайбы (Валерий Буре и Жамнов).

Чехи привезли в Нагано команду, наполовину укомплектованную хоккеистами из Европы. Эта половина лихо прошлась по сборной России на декабрьском Кубке «Балтики» (7:1 и 1:0). В Москве наша олимпийская дрим тим была представлена… нулем игроков. Не было даже вратаря Шевцова. Кстати, той командой управлял Борис Михайлов.

…Про подвиг Буре-старшего в полуфинале с финнами (7:4) столько сказано-пересказано, что дополнить нечем. Его пять голов войдут во всемирную хоккейную историю. А вот чехи в плей-офф сняли с дистанции обладателя Кубка мира-1996 сборную США, а в полуфинале – Канаду. Во многом благодаря Гашеку.

Но в финале не он стал главным героем, о чем красноречиво свидетельствует статистика бросков: 21 (6+5+10) – 20 (9+6+5) в пользу чехов. Они усилили давление в третьем периоде, что вылилось в гол вовсе незабивного защитника Петра Свободы после двойного рикошета.

Россияне же создали у ворот Доминатора полтора момента (Каменский и Коваленко). Юрзинов признался, что после феерии голов Русской Ракеты в полуфинале ставка в золотом матче делалась на второе звено. Но буквально накануне Федоров, игравший в Нагано выше всяких похвал, получил от «Каролины» щедрое контрактное предложение, которое повторил «Детройт» и сохранил форварда. Потом Юрзинов скажет, что в этой ситуации Федоров в финале был не помощник.

На утренней раскатке перед решающим матчем Владимир Владимирович с удивлением увидел Ягра на льду в шортах и с чашечкой кофе.

– Ну, этих пижонов мы точно обыграем, – подумал российский тренер и ошибся.

Это было обычное поведение Ягра.

Финал начинался в шесть утра по московскому времени, наш доблестный Первый канал решил показать его в записи, когда все уже знали счет и смотреть матч не стали. Потому и родилась японская сказка-легенда про подвиги Гашека. Подвиги Доминатор совершил в четвертьфинале и полуфинале. В финале же наш Шталенков раза три-четыре по-настоящему выручил. Хотя бы когда Павел Патера выходил с ним один на один.

Конечно, на теннисную баранку 6:0 от Якуба Коваржа олимпийские чемпионы не наиграли. Вратарь «Автомобилиста» преувеличивает их преимущество. Но можно сказать ответственно: наши провели финал из рук вон плохо.

– Мы ведь знали, как побеждать чехов, – скажет впоследствии отверженный Профессор Ларионов.

Тем не менее серебро на первой большой Олимпиаде в России признали успехом, всех игроков щедро премировали. Но до государственных наград дело не дошло.

Юрзинов вернулся в Финляндию, провалил с ТПС плей-офф и… возглавил сборную России на ЧМ-1998 в Швейцарии. На волне эйфории. Потом Владимир Владимирович признается, что это была ошибка.

В Базеле Юрзинов не всех игроков знал по именам. Из героев Нагано на ЧМ приехали Юшкевич и Немчинов, а также залечивший травму Ковалев. С третьего матча ворота защищал тот самый Шевцов. Однако его вчистую переиграл голкипер сборной Швейцарии Давид Айбишер. Наши сенсационно уступили хозяевам 2:4, остались за бортом полуфинала и без медалей.

Через четыре годы Юрзинову, по его словам, предложат возглавить сборную на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Но это уже другая история, которую мы скоро расскажем.