ЦСКА проиграл четвертый Кубок Открытия подряд, отец Месси заявил об уходе Лео из «Барсы»

«АК БАРС» В ОВЕРТАЙМЕ ВЫИГРАЛ У ЦСКА

«Ак Барс» стал обладателем Кубка Открытия, выиграв вчера в стартовом матче чемпионата у ЦСКА – 3:2 ОТ. По традиции в первой игре сезона встречаются обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента. Однако участниками вчерашнего матча были победители в своих конференциях по итогам прошлой регулярки. Напомним, что главный приз КХЛ в прошлом сезоне разыгран не был.

Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил 19-летний нападающий Дмитрий Воронков, серебряный призер МЧМ-2020 в составе российской молодежки. А первый гол сезона на счету защитника армейцев Дмитрия Саморукова, отличившегося уже на 51-й секунде встречи. У казанцев шайбы также забрасывали легионеры Джастин Азеведу и Стефан Да Коста, в свое время выступавший за ЦСКА. У москвичей – Антон Слепышев, который имел шанс сделать дубль, но на 48-й минуте не реализовал буллит.

Красно-синие в пятый раз принимали участие в игре за Кубок Открытия КХЛ и в четырех из них потерпели неудачу. В прошлом сезоне армейцы уступили в ранге обладателя Кубка Гагарина «Авангарду» - 1:3. В сезоне-2017/18 ЦСКА проиграл на старте СКА – 2:4, а годом ранее «Магнитке» - 2:3. Москвичи взяли трофей в чемпионате-2015/16, победив в овертайме питерских одноклубников – 4:3.

За матчем на «ЦСКА Арене» наблюдали многие известные люди из мира спорта. Так, пришел на хоккей бывший наставник ЦСКА и сборной России по футболу, а ныне главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Непонятно, правда, на чьей стороне остались его симпатии. Посетил игру президент ИИХФ Рене Фазель, у которого сейчас много головной боли из-за пандемии. На днях главе Международной федерации хоккея предстоит решать, что делать с молодежным ЧМ в Канаде.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что никто из руководителей клубов не обращался к нему с просьбами о переносе игр. Критической ситуации, по его словам, сейчас в лиге нет. Тем временем несколько игроков и сотрудников административного штаба «Салавата Юлаева» заболели коронавирусом. А уфимский клуб отправился в выездное турне и сегодня играет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».