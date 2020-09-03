ЦСКА проиграл четвертый Кубок Открытия подряд, отец Месси заявил об уходе Лео из «Барсы»

«АК БАРС» В ОВЕРТАЙМЕ ВЫИГРАЛ У ЦСКА
«Ак Барс» стал обладателем Кубка Открытия, выиграв вчера в стартовом матче чемпионата у ЦСКА – 3:2 ОТ. По традиции в первой игре сезона встречаются обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента. Однако участниками вчерашнего матча были победители в своих конференциях по итогам прошлой регулярки. Напомним, что главный приз КХЛ в прошлом сезоне разыгран не был.
Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил 19-летний нападающий Дмитрий Воронков, серебряный призер МЧМ-2020 в составе российской молодежки. А первый гол сезона на счету защитника армейцев Дмитрия Саморукова, отличившегося уже на 51-й секунде встречи. У казанцев шайбы также забрасывали легионеры Джастин Азеведу и Стефан Да Коста, в свое время выступавший за ЦСКА. У москвичей – Антон Слепышев, который имел шанс сделать дубль, но на 48-й минуте не реализовал буллит.
Красно-синие в пятый раз принимали участие в игре за Кубок Открытия КХЛ и в четырех из них потерпели неудачу. В прошлом сезоне армейцы уступили в ранге обладателя Кубка Гагарина «Авангарду» - 1:3. В сезоне-2017/18 ЦСКА проиграл на старте СКА – 2:4, а годом ранее «Магнитке» - 2:3. Москвичи взяли трофей в чемпионате-2015/16, победив в овертайме питерских одноклубников – 4:3.
За матчем на «ЦСКА Арене» наблюдали многие известные люди из мира спорта. Так, пришел на хоккей бывший наставник ЦСКА и сборной России по футболу, а ныне главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Непонятно, правда, на чьей стороне остались его симпатии. Посетил игру президент ИИХФ Рене Фазель, у которого сейчас много головной боли из-за пандемии. На днях главе Международной федерации хоккея предстоит решать, что делать с молодежным ЧМ в Канаде.
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что никто из руководителей клубов не обращался к нему с просьбами о переносе игр. Критической ситуации, по его словам, сейчас в лиге нет. Тем временем несколько игроков и сотрудников административного штаба «Салавата Юлаева» заболели коронавирусом. А уфимский клуб отправился в выездное турне и сегодня играет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».
«КОЛОРАДО» СРАВНЯЛ СЧЕТ В СЕРИИ С «ДАЛЛАСОМ»
«Колорадо» отыгрался в серии с «Далласом» (3-3), выиграв шестой матч ¼ финала Кубка Стэнли – 4:1. У победителей один из голов забил Никита Задоров с передачи Евгения Наместникова. У «Старз» результативной передачей отметился Денис Гурьянов, набравший 14-е очко в нынешнем плей-офф. Российские нападающие Александр Радулов («Даллас») и Валерий Ничушкин («Колорадо») очков не набрали.
Лидирует в списке бомбардиров Кубка Стэнли-2020 форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. В шестой игре у него 2 (1+1) очка и стало 25 (9+16) - в 14 матчах текущего плей-офф.
До этого в последний раз такое количество результативных баллов за 14 встреч набирал Уэйн Гретцки в Кубке Стэнли-1993 в «Лос-Анджелесе» (8+17).
БАРТОМЕУ НЕ ИДЕТ НА УСТУПКИ МЕССИ
Хорхе Месси, отец Лионеля, провел встречу с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу, однако она не привела к соглашению по вопросу будущего нападающего каталонцев, который хочет покинуть клуб. Бартомеу, по данным испанских СМИ, старался убедить Месси-старшего в том, что Лео должен остаться.
Как сообщает Mundo Deportivo, Бартомеу по-прежнему настаивает на выплате 700 млн евро за трансфер Месси, понимая, что таких денег за 33-летнего игрока никто не даст. Отец Лео пытался договориться о понижении этой заоблачной суммы, но Бартомеу стоит на своем. На встрече также присутствовали брат Лионеля Родриго, Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур. Стороны договорились продолжить консультации. При этом Хорхе Месси после встречи заявил журналистам, что Лео будет тяжело остаться в «Барселоне».
В то же время на родине игрока в Аргентине говорят о том, что с 90-процентной вероятностью Месси отработает до конца контракт с «Барсой», который действует до лета 2021 года.
КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ ОШТРАФОВАЛ ФЕДУНА, МУРЗАГУЛОВА И ЮРАНА
Комитет по этике РФС наложил денежные штрафы и вынес замечания владельцу «Спартака» Леониду Федуну, председателю совета директоров «Уфы» Ростиславу Мурзагулову и бывшему главному тренеру «Химок» Сергею Юрану. Первые двое наказаны за критику судейства, а тренер подмосковной команды – за свои высказывания в адрес Шамиля Газизова, которого обвинил в том, что гендиректор «Спартака» принимал непосредственное участие в увольнении Юрана из чужого клуба. Федун в итоге потеряет 200 тысяч рублей, Мурзагулов - 150 тысяч, а безработный ныне тренер – 100.
Мурзагулов вчера же выдвинул инициативу создать третейский суд для оценки работы арбитров в нашем футболе. В его состав могли бы войти авторитетные специалисты – представители клубов, сообщества болельщиков, журналисты, а также зарубежные эксперты. По мнению спортивного функционера, это позволило бы избавиться от вала критики в адрес футбольных властей и навести порядок в судействе.
МИРАНЧУК ПОЛУЧИЛ В «АТАЛАНТЕ» НОМЕР
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук будет выступать в своем новом клубе под тем же номером, что был у него в «Локомотиве» - 59-м. Итальянский клуб официально пока не объявлял о переходе российского хавбека, ожидая, когда игрок пройдет медобследование. Но вчера в инстаграме уже появились фото, на которых Миранчук позирует, держа черно-синию футболку «Аталанты» со своей фамилией.
Напомним, что в воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о продаже 24-летнего футболиста за 14,5 млн евро. Зарплата Миранчука в новой команде составит около двух миллионов евро. Сборная России, которая сегодня в Москве проведет матч Лиги наций против Сербии, пожелала вчера удачи Алексею в официальном твиттере национальной команды. Полузащитник пропускает игры сборной из-за травмы, полученной в одном из матчей чемпионата России.