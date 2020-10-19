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Неужели КХЛ не найдет денег вернуть Ковальчука в «Спартак»? Никогда не поверю
19 октября 14:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL. На фото: Илья Ковальчук

Неужели КХЛ не найдет денег вернуть Ковальчука в «Спартак»? Никогда не поверю

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин приветствует возвращение российских энхаэловцев в КХЛ.

Обнадеживает, что мы тут трудимся не зря, когда сразу после наших заметок на Sovsport.ru в отечественном хоккее что-то меняется к лучшему. Вот и наши действующие энхаэловцы потянулись на родину на время пандемийной паузы в главной североамериканской лиге.

Речь об этих двух репликах – «Почему «Монреаль» финну разрешил играть в Европе, а русскому – нет?» и «Два 41-летних канадца нашли работу в НХЛ. Чем 37-летний Ковальчук хуже? А вот чем».

В первой мы обсудили временное возвращение в воспитавший его «Эссет» уже в 20 лет ведущего финского центра «Канадиенс» Йеспери Котканиеми и параллельное сидение на трибуне «ЦСКА Арены» его сверстника и будущего одноклубника, лучшего защитника молодежной сборной России Александра Романова.

Во второй – отметили новые контракты разменявших пятый десяток Марло с «Сан-Хосе» и Торнтона с «Торонто», в то время как наш Илья за океаном все еще ждет предложений.

И вот сразу три отклика.

Но сперва я продолжу тему срочных командировок. В Европу уже двинулись и канадцы. Вчера «Аризона» и финский «Ильвес» объявили о том, что в Суоми на правах аренды переезжает нападающий Баррет Хэйтон. Кто это такой, спрашиваете? Капитан золотой сборной Канады на молодежном ЧМ-2020, прославившийся тем, что не снял шлем при исполнении гимна России после отлупа от наших в группе – 0:6.

А сегодня магнитогорский «Металлург» подтвердил, что с вратарем Артемом Загидуллиным достигнута предварительная договоренность о краткосрочном договоре:

Мы ведем переговоры с «Калгари», Артемом Загидулиным и его агентом на тему возвращения вратаря в игровой состав «Металлурга». Уже есть предварительная договоренность об этом. Ждем официального положительного решения от клуба НХЛ. Если все получится, Артем проведет в «Магнитке» время до старта сезона за океаном, получит игровую и тренировочную практику, а мы укрепим вратарскую линию, учитывая то, что Юхо Олкинуора и Василий Кошечкин сейчас находятся на самоизоляции. К тому же мы благодарны Артему за встречные шаги в процессе переговоров с родным клубом и более чем умеренные цифры в контракте», цитирует сайт «Металлурга» первого вице-президента и директора ХК «Металлург» Сергея Ласькова.

Вот так! Браво! Молодцы, уральцы!

NHL. На фото: Илья Любушкин

Ждем таких же радостных вестей из Ярославля и Нижнего Новгорода. Ибо вчера появилась информация, что защитник Илья Любушкин, отыгравший пару сезонов за «Аризону», вскоре присоединится к «Локомотиву», а форвард «Сан-Хосе» Иван Чехович – к «Торпедо». Оба будут играть в КХЛ до открытия тренировочных лагерей в НХЛ.

А вот представитель Ковальчука в России Юрий Николаев и генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов опровергли слух о том, что Илья на днях заключит срочный договор с красно-белыми.

В бюджете «Спартака» нет средств для подписания контракта с таким дорогостоящим хоккеистом, как Илья Ковальчук. Что касается Романа Любимова, ни один клуб не забрал его из списка отказов. Согласно регламенту КХЛ Любимов отправился в воскресенский «Химик». Это наш фарм-клуб, заявил Жамнов.

Экс-форвард «Филадельфии» и сборной России Любимов тут упомянут в той связи, что кое-кто предполагал вариант, по которому его зарплата пошла бы Ковальчуку. Но Любимова никто не взял. А значит – все, вопрос закрыт?

Нет! Ни в коем случае!

Все знают, кто курирует «Спартак». Для председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко найти деньги на контракт Ковальчука проблемой не будет. Главное здесь – желание самого хоккеиста. За этим, как я понимаю, дело не станет. Ведь Илья, все еще мечтающий о Кубке Стэнли, прекрасно понимает: затяжной простой в его 37 лет для элитного спортсмена смерти подобен. Недаром тот же Торнтон так стремится поиграть этой осенью в Швейцарии.

Не забудем, что Ковальчук за воспитавший его «Спартак» в лиге сильнейших не провел ни одного матча. Когда возвращать долги альма-матер, как не сейчас? Что уже второй сезон ударно делает в родном Екатеринбурге Павел Дацюк. В 42 года идти вторым среди бомбардиров КХЛ с 20 (5+15) очками, отправив в лидеры одноклубника по «Автомобилисту» Алексея Макеева – 21 (11+10), что это, если не профессиональный подвиг!

И самый наглядный пример служения отечественному хоккею и малой родине.

источник: «Советский спорт»
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