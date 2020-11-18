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Чтобы НХЛ начала сезон, Панарину придется заплатить из своего кармана более 1,5 млн долларов
18 ноября 18:50
автор: Виталий Славин

Чтобы НХЛ начала сезон, Панарину придется заплатить из своего кармана более 1,5 млн долларов

Все, разумеется, знают, что за океаном под микроскопом изучают каждую публикацию Sovsport.ru, но столь стремительной обратной связи даже мы не ожидали.

В ответ на две вчерашние заметки (первая и вторая) изо всех американских утюгов сегодня посыпался инсайд: «В дополнение к 10% НХЛ попросит у игроков в долг еще 13%».

Что это означает на практике, в живых деньгах? В сезоне-2020/21 у игроков заберут 20% зарплаты в виде эскроу, а от оставшихся 80 процентов, помимо прописанного в новом коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом вычета 10 процентов в виде долга, изымут еще 13 процентов. То есть из 80 процентов убираем 23 процента, а в итоге хоккеист в наступающем сезоне будет играть за 61,6% суммы, прописанной в контракте.

Ну а дальше вы все знаете. Есть еще жуткие – для богатых! – федеральные и местные (не везде, к счастью для игроков «Флориды», «Тампы», «Вегаса», «Нэшвилла», «Далласа») налоги на доходы физических лиц в сумме от 39 до 53 процентов.

Вот и считайте, сколько получат на руки миллионеры-пролетарии клюшки и шайбы.

Профсоюз пока молчит. Ибо никаких иных поборов, кроме эскроу в 20% и долга в 10%, в коллективном соглашении не прописано. Здесь не подходит и определение «форс-мажор». В смысле пандемия все спишет, ибо без зрителей – нет доходов. Авторитетный обозреватель из Нью-Йорка – ему во всегда переполненной ложе прессы «Мэдисон Сквер Гарден» всегда персонально выделяют - сам видел! - два места по самому центру – Ларри Брукс по этому поводу еще в сентябре написал целую статью, в которой по полочкам разложил, что форс-мажор применять нельзя! Все потери лиги от пустых залов уже учтены в эскроу в 20%, долге в 10%, который лига будет возвращать игрокам – без процентов! – аж до 2026 года, а также в бессрочно застолбленном потолке зарплат в 81,5 млн долларов. Типа до лучших времен.

Все! Баста!

Но Гари Беттман и Ко сперва придумали сократить контракты игрокам пропорционально несыгранным матчам от стандартной программы в 82 тура. Сейчас уже очевидно, что даже если регулярный чемпионат стартует 1 января, больше 60 матчей не сыграть. Чтоб завершить Кубок Стэнли-2021 до открытия летней Олимпиады в Токио. Профсоюз, разумеется, выступил категорически против непрописанной в колдоговоре обдираловки.

Вот тогда в НХЛ и родилась идея – взять у игроков в долг еще. Как сегодня выяснилось, 13 процентов. Вроде не так уж и много. Да и когда-то их вернут. Но мы-то ребята ушлые. Все понимаем.

Почему именно 13 процентов? Да потому что это половина от 27%, сколько игроки бы недосчитались, если бы им зарплаты пропорционально уменьшили при 60 сыгранных матчах вместо 82. А доходы, как установлено в колдоговоре, лига и игроки делят пополам. Соответственно НХЛ этими 13 процентами предлагает уполовинить и потери от урезанного до 60 туров расписания.

Иначе говоря, владельцы клубов все-таки сделали своим работникам шаг навстречу. Но опять же профсоюз по закону соглашаться не обязан. В этом-то весь и затык. Потому НХЛ тянет с подтверждением 1 января как даты старта регулярного чемпионата. Как я понимаю, Беттман и Ко пытаются убедить профсоюз, что иного выхода у лиги просто нет. Если игроки еще не подвинутся, сезон может не состояться вовсе. Тем более что пять хозяев команд НХЛ уже на этом настаивают.

Так что, шайба сейчас на стороне Дональда Фера. Ждем ответа лидера профсоюза. Тянуть некуда: если начинать сезон 1 января, то тремя неделями ранее – 10 декабря необходимо открыть тренировочные лагеря для семи аутсайдеров, не игравших в Кубке Стэнли-2020. Последний раз они выходили на лед 12 марта, когда чемпионат прервали из-за пандемии. А ведь игроков, разъехавшихся по всему свету, нужно не просто собрать, но провести тесты на ковид, а может, еще и организовать 14-дневный карантин.

С этими 23 процентами долга вырисовывается еще одна диковинная проблема, которую предстоит как-то урегулировать НХЛ и профсоюзу. У ряда суперзвезд с восьмизначными контрактами нет денег, чтоб дать в долг! Среди них капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, капитан «Торонто» Джон Таварес, его одноклубники Митч Марнер и Остон Метьюз. Ну и до кучи наш Артемий Панарин. Виной всему баснословные подписные бонусы, выплачиваемые еще до начала сезона.

Объясняем на пальцах на примере Хлебушка. Его базовая зарплата все семь лет в «Рейнджерс» - миллион долларов. Остальное – подписные бонусы. В прошлом году уралец, поставив автограф в договоре с нью-йоркцами, сразу обогатился на 13 млн. Этим летом – 12 млн. Далее – 12 млн, 11,5 млн, 10 млн, 9 млн, 7 млн. Но кэпхит, который внесен в потолок зарплат клуба как годовой оклад Панарина, это не учитывает. Там у Артемия неизменяемая сумма в 11,642857 млн долларов. Вот от нее и будут вычтены 23 процента в качестве долга. В деньгах это 2,68 млн. Где их взять, если у россиянина фактическая зарплата в наступающем сезоне лишь один миллион?!

Вот и получается, что почетному коркинцу придется выложить из своего кармана 1,68 млн долларов. Если, конечно, профсоюз согласится. Впрочем, даже при нынешних 10 процентах в долг – а это 1,164 млн – Панарину пришлось бы раскошелиться. Но на какие-то 164 тысячи.

источник: «Советский спорт»
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