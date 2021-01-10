«Система «Детройта» требует классных исполнителей». Сериал «Мы/я – Игорь Ларионов». Часть 3

Почему только в 1963-м мы стали регулярно разбираться с европейцами и канадцами? В сборную на главные роли пришло первое поколение, выросшее на шайбе, а не на бенди. Благодаря великолепной коньковой подготовке русского хоккея мы сразу ворвались в мировую элиту. Плюс, конечно, на дебютном ЧМ-1954 соперники нас здорово недооценили. Да и в нашей делегации далеко не все верили, что мы уже готовы сражаться за золото.

С чего она началась? В 1963 году умные и дальновидные люди в федерации впервые свели в тренерском штабе вместе Аркадия Чернышева и Анатолий Тарасова . Смею утверждать, именно этот микс льда и огня, рассудительности и порыва, душевности и максимализма родил коренной отечественный стиль. Подчеркиваю, стиль сборной. Ближе к которому, разумеется, была манера ЦСКА, ибо оттуда приходило большинство сборников. Но в союзном чемпионате этот стиль отнюдь не доминировал.

Так что есть с чем сравнивать. Главное – я застал удивительную и неповторимую нашу победную серию на ЧМ, длившуюся девять сезонов.

Мы с Игорем Ларионовым – ровесники. Не знаю, какой он помнит первый чемпионат мира, а у меня где-то в подкорке сидят последние минуты решающей игры сборной СССР на ЧМ-1963, первом, который транслировали по советскому ТВ. Зато золотой матч ЧМ-1966 против Чехословакии в памяти в мельчайших подробностях. Тот самый, где мы к 15-й минуте громили Голонку , Недомански , братьев Холиков , Сухи , Иржика , Клапача , Дзуриллу , Холечека и Ко – 4:0, а завершили – 7:1. Причем Дзуриллу, будущего героя Кубка Канады-1976, убрали из ворот уже на пятой минуте, после того как Владо заглотнул пару шайб от Старшинова и одну от Локтева .

Как утверждают многие источники, перед заключительным матчем турнира с гегемонами из Канады Тарасов на совещании в сборной СССР предложил не биться с Кленовыми. Дабы сохранить силы на вероятную переигровку со шведами за титул чемпионов Европы. До этого мы с Тре Крунур сгоняли вничью 1:1. Но капитан команды Бобров выступил категорически против. Уже в первом периоде все было решено, когда наши порвали действующих чемпионов – 4:0. В итоге 7:2; шайбы: Шувалов-2, Гурышев, Бобров, Бычков, Кузин, Кучевский. Со Всеволодом Михайловичем сборная выиграла на четырех ЧМ 23 матча из 25, правда, на следующем ЧМ в 1955 году канадцам уступила. Однако взяла реванш на Олимпиаде-1956 в Италии.

Сборная СССР – чемпион мира 1963 года

Но далее как отрезало. Лидеры постарели, чем обусловлено фиаско на домашнем ЧМ-1957 (второе после шведов место в отсутствие по политическим мотивам Канады), а смена подрасти еще не успела. Так и болтыхались до 1963 года, рокируя Тарасова с Чернышевым во главе сборной, пока не набрало силу поколение братьев Майоровых, Вячеслава Старшинова, Анатолия Фирсова, Виталия Давыдова, Александра Рагулина, Виктора Коноваленко, Виктора Кузькина, Владимира Юрзинова.

Вот эти фанатики профессии, каковой в СССР формально не было, и реализовывали новаторские идеи Чернышева и Тарасова, а также Боброва, чей «Спартак» в чемпионате страны-1967 деклассировал ЦСКА Тарасова. В 70-е годы задумки пионеров-архитекторов отечественной шайбы воплощали и совершенствовали Александр Якушев, Валерий Харламов, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Владимир Петров, Владимир Викулов, Владимир Шадрин, Валерий Васильев, Сергей Капустин, Виктор Шалимов, Евгений Зимин, Хельмут Балдерис, Виктор Жлуктов, Борис Александров…

Сборная СССР – чемпион мира 1970 года

Так состоялся наш уникальный стиль. Основанный на выдающемся атлетизме – как мне рассказывал Фирсов, он тренировался круглый год трижды в день за исключением двухнедельного отпуска. Индивидуальном мастерстве и коллективном творчестве.

Вот только в чемпионате Союза отнюдь не все, как ЦСКА или «Спартак», играли от атаки. «Химик» Николая Эпштейна, не располагая штучными технарями, как в столичных клубах, всегда делал упор на оборону. Практически копировал Тре Крунур и даже, как и шведы, выступал в желтой форме. «Динамо» Чернышева тоже особо вперед не рвалось, предпочитая выстраивать, по характеристике Михайлова, забор в средней зоне. Здесь как с яйцом и курицей. Лично я до сих пор не понял, что было первично: «Динамо» подобным образом играло из-за недостатка острых форвардов, либо они не появлялись из-за осторожной тактики бело-голубых? Ведь, как утверждал Тарасов, нападающий растет исключительно в атаке. Я с этим согласен. Так или иначе, но за всю долгую карьеру Мальцева в «Динамо» ему не подобрали центра калибра сборной. Не говоря уже о целой клубной тройке.

У бело-голубых все изменилось лишь с возвращением из Риги в конце 80-х Юрзинова. Стоило сделать акцент на силовой, наступательный хоккей, как «Динамо» не только сбросило с трона тихоновский ЦСКА, но и завалило мировой рынок эксклюзивными умельцами – от Михаила Татаринова до Дарюса Каспарайтиса и Александра Карповцева, от Анатолия Семенова и Александра Семака до Алексея Ковалева, Алексея Жамнова и Алексея Яшина.

Фамильный хоккей в СССР всегда выдавали уральские клубы. Благодаря длинной зиме и лучшей коньковой подготовке выделялись они прежде всего скоростью. Но поднялись «Трактор» и «Магнитка», только когда рухнул Союз: Москва перестала грабить регионы.

ЦСКА неизменно побеждал в чемпионатах СССР с 1977 по 1989 годы

Ленинградский СКА при Николае Пучкове и столичные «Крылья Советов» при Борисе Кулагине занимали некую промежуточную позицию. Они брали свое за счет баланса при отменных физических кондициях. А вот «Сокол» Анатолия Богданова отличался напором, упертостью, боевитостью, особенно на домашнем льду в столице советской Украины.

Кстати, дворец там (а также в столице Венгрии – Будапеште) спроектировали как уменьшенную копию Лужников, где канадцы выиграли Суперсерию-1972. Только вместо четырех трибун было три – ради концертной сцены на месте одной из боковых трибун. Вместимость по сравнению с Москвой упала с 14 тысяч зрителей до восьми. Но больше всего меня потрясло, когда в 2007 году впервые попал в киевский дворец спорта, аутентичность сидений. Они были деревянные и того же ярко-желтого цвета, какими я в раннем детстве навсегда запомнил кресла лужниковской арены!

Так и получилось, что при единой школе, единой начальной системе обучения детей и подростков ведущие советские клубы играли порой в противоположной манере. Оттого в 60-70-х годах первенство СССР мало того, что было совершенно непредсказуемым – хоккей в отдельных матчах страна наблюдала принципиально разный. Это придавало внутреннему турниру неповторимый шарм. Равно как игрокам и тренерам сборной помогало готовиться и оттачивать стиль к ЧМ и сечам с канадцами в любых конфигурациях.

Пока сборная в 1976 и 1977 годах не продула оба ЧМ. После двух фиаско в ЦК КПСС постановили сделать из ЦСКА этакую клубную сборную страны. Виктора Тихонова наделили полномочиями призвать в армию талантливого игрока из любого клуба. Из-за этого ноу-хау спустя несколько сезонов чемпионат СССР тихо и загнулся. Противостоять ЦСКА было невозможно.

С распадом Союза почил мгновенно в бозе и советский стиль. Прежде всего потому, что за рубеж разом уехали все тренеры первого ряда – Владимир Юрзинов и Анатолий Богданов, Борис Майоров и Зинэтула Билялетдинов, Владимир Васильев и Владимир Крикунов, Сергей Николаев и Петр Воробьев, Николай Пучков и Владимир Гольц. Единицам оставшихся мастодонтов – Виктору Тихонову, Игорю Дмитриеву, Борису Михайлову, Александру Якушеву оказалось элементарно не с кем работать.

Кто хотя бы на время спас наш стиль, напомнил о нем планете? Правильно, Скотти Боумен! Стоило ему объединить в одной пятерке экс-армейцев Фетисова, Константинова, Федорова, Ларионова, Козлова, как в «Детройте» на глазах у всего мира забурлила химическая реакция, в результате которой народилась Russian Five. У Профессора в те годы спросили, почему подобное не удается другим и откуда у Боумена вообще возникла идея пойти против всех, когда НХЛ накрыла мода на капканы а-ля «Нью-Джерси» Лемера.

– Мы рисковали, – соглашался будущий трехкратный обладатель Кубка Стэнли. – Но Скотти – не наивный романтик. Он нашел аргументы против капканов. За основу взял систему, которую изучил в Европе его ассистент Барри Смит. Обычно в обороне защитникам помогает центрфорвард. В «Детройте» это делает левый нападающий, а центр с правым краем прессингуют в чужой и центральной зонах. Система только кажется простой. Чтобы ее успешно применять, нужны классные исполнители. У нас их хватает. У других команд, видимо, нет.

«Детройт» – обладатель Кубка Стэнли в сезоне-1996/1997

Вот мы и пришли к тому, с чем распрощались с молодежным ЧМ-2021. Главный вопрос: как Игорь Николаевич намерен возрождать стиль ЦСКА/сборной СССР/«Детройта», если у тренера молодежки минимум времени на подготовку, равно как нет соответствующих его видению кадров, которые хотя бы в нескольких клубах действуют в требуемой манере?

Но я знаю, что нужно сделать. Причем и придумывать ничего не требуется. Поговорим об этом в заключительной главе нашего повествования.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ