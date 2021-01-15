У Овечкина победа и два очка, «Зенит» летит в ОАЭ без Дзюбы, «Катюша» вместо гимна

Овечкин сделал две передачи, Варламов сыграл на ноль, Свечников забил

Две результативные передачи Александра Овечкина в игре с «Баффало» помогли «Вашингтону» стартовать с победы (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «столичных» стал ассистентом при первых двух шайбах (Бэкстрем, Оши). Уже на 33-й минуте «Кэпиталз» вели 4:1, однако затем едва не упустили победу, а последнюю шайбу забросили в пустые ворота.

Овечкин провел на льду 19 минут 36 секунд. Его партнеры по команде защитник Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов соответственно 19:14 и 16:29. Голкипер гостей Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков и сыграл в целом небезупречно.

Автором первого российского гола в новом сезоне стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отличившийся в игре с «Детройтом» (3:0) на 58-й минуте. Россиянин отправил шайбу в пустые ворота хозяев, которые заменили вратаря в попытке спасти матч.

В битве двух российских голкиперов в Нью-Йорке «Айлендерс» Семена Варламова разбили «Рейнджерс» Игоря Шестеркина – 4:0. «Островитяне» ударно начали встречу и уже на 14-й минуте забили три гола. Варламов отразил все 24 броска и стал вторым голкипером в истории «Айлендерс», кому удалось отыграть на ноль в матче открытия сезона. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 19 минут 34 секунды и отметился силовым приемом. Артемий Панарин очков не набрал, сделал два броска и отыграл 18 минут 19 секунд.

У Дзюбы и Лунева подозрительные тесты

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирус и не полетит на первый сбор команды, который пройдет в Дубае с 15 по 27 января. Помимо капитана сине-бело-голубых, у которого обнаружены симптомы ОРВИ, дома по той же причине останется вратарь Андрей Лунев. В «Зените» решили не брать футболистов в ОАЭ из-за строгих антикоронавирусных правил в этой стране. В случае их нарушения, под угрозой может оказаться весь тренировочный сбор.