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У Овечкина победа и два очка, «Зенит» летит в ОАЭ без Дзюбы, «Катюша» вместо гимна
15 января 08:15
автор: Дмитрий Кузнецов

У Овечкина победа и два очка, «Зенит» летит в ОАЭ без Дзюбы, «Катюша» вместо гимна

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Овечкин сделал две передачи, Варламов сыграл на ноль, Свечников забил

Две результативные передачи Александра Овечкина в игре с «Баффало» помогли «Вашингтону» стартовать с победы (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «столичных» стал ассистентом при первых двух шайбах (Бэкстрем, Оши). Уже на 33-й минуте «Кэпиталз» вели 4:1, однако затем едва не упустили победу, а последнюю шайбу забросили в пустые ворота.

Овечкин провел на льду 19 минут 36 секунд. Его партнеры по команде защитник Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов соответственно 19:14 и 16:29. Голкипер гостей Илья Самсонов отразил 22 из 26 бросков и сыграл в целом небезупречно.

Автором первого российского гола в новом сезоне стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отличившийся в игре с «Детройтом» (3:0) на 58-й минуте. Россиянин отправил шайбу в пустые ворота хозяев, которые заменили вратаря в попытке спасти матч.

В битве двух российских голкиперов в Нью-Йорке «Айлендерс» Семена Варламова разбили «Рейнджерс» Игоря Шестеркина – 4:0. «Островитяне» ударно начали встречу и уже на 14-й минуте забили три гола. Варламов отразил все 24 броска и стал вторым голкипером в истории «Айлендерс», кому удалось отыграть на ноль в матче открытия сезона. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 19 минут 34 секунды и отметился силовым приемом. Артемий Панарин очков не набрал, сделал два броска и отыграл 18 минут 19 секунд.

У Дзюбы и Лунева подозрительные тесты

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирус и не полетит на первый сбор команды, который пройдет в Дубае с 15 по 27 января. Помимо капитана сине-бело-голубых, у которого обнаружены симптомы ОРВИ, дома по той же причине останется вратарь Андрей Лунев. В «Зените» решили не брать футболистов в ОАЭ из-за строгих антикоронавирусных правил в этой стране. В случае их нарушения, под угрозой может оказаться весь тренировочный сбор.

Если опасения о диагнозе футболистов не подтвердятся, они могут присоединиться к команде позже. Напомним, что «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России. Питерцы набрали после 17 туров 41 очко, на четыре опережая идущим вторым ЦСКА.

Комиссия спортсменов ОКР предложила «Катюшу» петь вместо гимна

Комиссия спортсменов ОКР порекомендовала песню «Катюшу» в качестве замены национальному гимну для выступления на крупнейших соревнованиях – Олимпийских играх и чемпионатах мира. Напомним, что Россия на два года отстранена от использования флага и гимна на международных турнирах по решению CAS. Суд в Лозанне в декабре вынес вердикт по спору РУСАДА и WADA, наложив дисквалификацию на российский спорт.

Мнения по поводу использования «Катюши» вместо гимна разошлись. В Госдуме прозвучала критика такого выбора, так как песня эта ассоциируется с Великой Отечественной войной. Различные известные деятели начали активно предлагать свои варианты, среди которых оказались «Славься» Михаила Глинки, Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, «Колокола» Сергея Рахманинова, кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» и другие.

Впору было уже устраивать всенародный опрос, ведь по этой части мы большие мастаки. Но тут прозвучал здравый голос депутата Госдумы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой. Она задалась вопросом: если под запретом на Олимпиадах российский гимн, то где гарантия, что не запретят и другую мелодию, которая ассоциируется с Россией? Действительно, неплохо бы сначала разобраться в этой теме как следует.

«Локомотив» всухую победил ЦСКА, Хартикайнен побил финский рекорд

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» взял реванш у ЦСКА (3:0) за два поражения в Москве. Три передачи на счету форварда ярославцев Павла Красковского. Голкипер железнодорожников Эдвард Паскуале провел пятый матч на ноль в сезоне и восьмой за карьеру в КХЛ. Армейцы упустили шанс обогнать «Ак Барс» и возглавить общую таблицу лиги. Красно-синие на одно очко (69 против 70) отстают от казанцев при равенстве матчей – по 45.

«Салават Юлаев» добился волевой победы в гостях над «Барысом» - 6:3, уступая 1:3 по ходу матча. Форвард уфимской команды Тему Хартикайнен в пятой шайбе отдал результативную передачу Маркусу Гранлунду и набрал 51-е (21+30) очко в регулярке. Тем самым он побил рекорд Эсы Пирнеса, державшийся с первого сезона КХЛ – по числу очков для финнов за сезон. Пирнес установил его, играя за «Атлант» в чемпионате-2008/09.

У боксера Ковалев нашли допинг

Бывший чемпион в полутяжелом весе Сергей Ковалев провалил допинг-тест. Ассоциация добровольного тестирования (VADA) уведомила команду боксера, что в его пробе содержится синтетический тестостерон. Спортсмен утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ.

«Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить пробу Б», – заявили в команде боксера, подчеркнув также, что Сергей на протяжении многих лет проходит тесты в VADA и по его настоянию был заключен контракт с этой организацией на предстоящий бой. 30 января у Ковалева запланирован поединок с узбекским боксером Бектемиром Меликузиевым.

источник: «Советский спорт»
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