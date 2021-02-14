Россия на Евротуре выиграла восьмой раз подряд, провал биатлонисток, Месси почти догнал Суареса

Единственную шайбу у нас во втором периоде забросил Данила Моисеев, проводивший дебютный матч в национальной команде. Ассистировал ему 17-летний Никита Чибриков. В серии послематчевых бросков был точен только Владимир Бутузов. Его результативная попытка стала решающей.

Не смог принять участие в матче центрфорвард Марат Хуснутдинов, травмировавший плечо в стартовом поединке с финнами. Ему предстоит операция и длительное восстановление. В центре первой тройки с нижегородцами Жафяровым и Чеховичем вышел московский армеец Соркин.

Удивительно, но в сезоне россияне третий раз встречаются с «Тре Крунур» и все три матча завершились победой нашей сборной по буллитам – с разными составами при разных тренерах. 2:1 было и на Кубке «Карьяла» осенью, когда команду также возглавлял Ларионов. На Кубке Первого канала при Валерии Брагине шведы уступили 3:4 Б.

Сборная России выиграла восьмой матч из восьми в этом розыгрыше Евротура. На «Шведских играх» команда под руководством Игоря Ларионова в серии буллитов обыграла хозяев – 2:1. Героем встречи стал наш голкипер Александр Самонов, отразивший 29 бросков в игре и все пять послематчевых буллитов.

Россия третий раз в сезоне выиграла у шведов по буллитам

Первый гол Волкова, 33 спасения Василевского

Нападающий Александр Волков забросил первую шайбу за «Тампу». Произошло это в победном матче с «Флоридой» (6:1). Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска и был признан второй звездой встречи. Его партнер защитник Михаил Сергачев отыграл 22 минуты 29 секунд и отметился голевой передачей. Ворота «Пантерз» защищал Сергей Бобровский, на счету которого 22 спасения.

«Сент-Луис» на выезде переиграл «Аризону» - 5:4. Форвард «Блюз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин заработал показатель полезности «-3».

Семен Варламов одержал победу с «Айлендерс» над «Бостоном» - 4:2. Наш вратарь парировал 28 бросков из 30.

Евгений Дадонов поучаствовал в победе «Оттавы» над «Виннипегом» - 2:1 и был назван третьей звездой матча. Российский форвард сравнял счет в середине второго периода. Успех «сенаторам» принесла шайба Брэди Ткачука за 9 секунд до конца основного времени.

Катастрофа на ЧМ по биатлону

Российские биатлонистки провалили спринтерскую гонку на чемпионате мира в Словении. Лучшей из наших спортсменок стала Ирина Казакевич, занявшая лишь 19 место. Ульяна Кайшева – 36-я, Евгения Павлова – 51-я, а надежда команды Светлана Миронова с шестью промахами на стрельбе аж 64-я. Лидер сборной отстала от победительницы норвежки Тириль Экхофф на 3 минуты 5,5 секунды и теперь пропустит гонку преследования.

Отставание Казакевич - минута двадцать, а это означает, что можно не мечтать о медалях в пасьюте. Что до спринта, то серебро досталось француженке Анаис Шевалье-Буше (отставание 12,0), а бронзу взяла белорусская спортсменка Анна Сола (14,4).

«Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм»

В АПЛ на всех парах к чемпионству мчится «Манчестер Сити». До конца турнира еще полтора десятка матчей, но непонятно, кто способен остановить сметающую всех соперников на своем пути машину Хосепа Гвардиолы. В субботу горожане с крупным счетом победили «Тоттенхэм» - 3:0. В первом тайме отличился с 11-метровой отметки Родри, а во втором дубль сделал Гюндоган. «Сити» выиграл 16-ю встречу подряд во всех турнирах (11-ю в чемпионате) при разнице мячей за этот отрезок 43-5.

«Ман Сити» после 23 матчей набрал 53 очка. На семь меньше у «Лестера», который вчера взял верх над «Ливерпулем» - 3:1, но после 24 игр. У «красных» осталось 40 очков. По потерянным команда Юргена Клоппа отстает от лидера на 16 баллов.

Месси сделал дубль и приблизился к Суаресу

Лионель Месси забил 14-й и 15-й голы в чемпионате Испании. «Барселона» разгромила «Алавес» в 22-м туре 5:1 и поднялась на второе место, имея 46 очков, как и мадридский «Реал». Дубль также у Тринкау, еще один мяч у каталонцев на счету Фирпо.

В конце первого тайма Месси отличился ударом низом из-за штрафной, а после перерыва застал врасплох вратаря гостей дальним выстрелом. Лео вышел на второе место в списке бомбардиров, уступая лишь бывшему партнеру по «Барсе» Луису Суаресу из «Атлетико» (16). Мадридский клуб вчера победил «Гранаду» - 2:1 и продолжает уверенно лидировать, на 8 очков опережая «Реал» и «Барселону» и сыграв на матч меньше конкурентов.

«Наполи» выиграл у «Ювентуса»

«Ювентус», несмотря на большое игровое преимущество, проиграл в Неаполе «Наполи» - 0:1. Гол на 31-й минуте с пенальти забил Лоренцо Инсинье, отличившийся в сотый раз в составе клуба. Главный тренер туринцев Андреа Пирло раскритиковал после игры судейство. «В створ наших ворот не пробили ни разу, мы проиграли из-за сомнительного эпизода. Если давать такие пенальти, то любой контакт станет пенальти».

«Юве» не смог приблизиться к лидерам. Отставание от «Милана» достигло семи очков, от идущего вторым «Интера» - пяти. У преследователей «Лацио», «Наполи» и «Ромы» - по 40 очков.