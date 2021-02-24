Панарина поддержал Кафельников, Знарок вышел в плей-офф, «Бавария» и «Челси» выиграли в ЛЧ

Кафельников увидел в деле Панарина «спланированный вброс»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что нападающий Артемий Панарин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». И что команда тяжело переживает отъезд россиянина. Наш легионер взял отпуск после обвинений в избиении 18-летней девушки, который выдвинул против игрока Андрей Назаров. Бывший наставник «Витязя» в интервью одному из российских изданий заявил, что история якобы имела место в 2011 году в одном из отелей Риги во время выездного турне, когда Панарин играл за подмосковный клуб.

«Рейнджерс» и НХЛ встали на защиту хоккеиста. А сам он назвал это местью за свои политические взгляды. Хлебушек неоднократно критиковал российские власти. Экс-первая ракетка мира Евгения Кафельников в интервью «Советскому спорту» также придерживается той точки зрения, что выдвинутые Назаровым обвинения - это ответ Панарину на его искренность и открытое мнение о жизни и политической ситуации в России. «Я вижу в этом спланированный вброс. С целью испортить репутацию человеку, имеющему другие взгляды, и пользующемуся огромной популярностью среди той части населения, которая хорошо представляет себе происходящее в нашей стране», - подчеркнул Кафельников.

В российском хоккейном мире мнения о скандале разнятся, но большинство сводится к тому, что дело имеет политический подтекст. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что против полоскания этой грязи. «Спорт становится политическим заложником! Это чистый пиар для того, чтобы кого-то заметили».

Чемпион мира Андрей Николишин назвал происходящее «пиаром Назарова» и бредом. «Грязный Наз» давно сидит без дела и не может найти работу в КХЛ.

«Спартак» - в плей-офф, «Витязь» не попал в восьмерку

Тем временем у тестя Панарина – главного тренера «Спартака» Олега Знарка появился хоть какой-то повод для радости. В регулярном чемпионате КХЛ стали известны все участники плей-офф на Западе. Последнюю восьмую путевку завоевали красно-белые. Москвичи вчера легко победили дома «Сочи» - 6:1 (по дублю сделали Лехтеря и Широков) и набрали после 58 матчей 62 очка.