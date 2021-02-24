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Панарина поддержал Кафельников, Знарок вышел в плей-офф, «Бавария» и «Челси» выиграли в ЛЧ
24 февраля 08:13
автор: Дмитрий Кузнецов

Панарина поддержал Кафельников, Знарок вышел в плей-офф, «Бавария» и «Челси» выиграли в ЛЧ

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Кафельников увидел в деле Панарина «спланированный вброс»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что нападающий Артемий Панарин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». И что команда тяжело переживает отъезд россиянина. Наш легионер взял отпуск после обвинений в избиении 18-летней девушки, который выдвинул против игрока Андрей Назаров. Бывший наставник «Витязя» в интервью одному из российских изданий заявил, что история якобы имела место в 2011 году в одном из отелей Риги во время выездного турне, когда Панарин играл за подмосковный клуб.

«Рейнджерс» и НХЛ встали на защиту хоккеиста. А сам он назвал это местью за свои политические взгляды. Хлебушек неоднократно критиковал российские власти. Экс-первая ракетка мира Евгения Кафельников в интервью «Советскому спорту» также придерживается той точки зрения, что выдвинутые Назаровым обвинения - это ответ Панарину на его искренность и открытое мнение о жизни и политической ситуации в России. «Я вижу в этом спланированный вброс. С целью испортить репутацию человеку, имеющему другие взгляды, и пользующемуся огромной популярностью среди той части населения, которая хорошо представляет себе происходящее в нашей стране», - подчеркнул Кафельников.

В российском хоккейном мире мнения о скандале разнятся, но большинство сводится к тому, что дело имеет политический подтекст. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что против полоскания этой грязи. «Спорт становится политическим заложником! Это чистый пиар для того, чтобы кого-то заметили».

Чемпион мира Андрей Николишин назвал происходящее «пиаром Назарова» и бредом. «Грязный Наз» давно сидит без дела и не может найти работу в КХЛ.

«Спартак» - в плей-офф, «Витязь» не попал в восьмерку

Тем временем у тестя Панарина – главного тренера «Спартака» Олега Знарка появился хоть какой-то повод для радости. В регулярном чемпионате КХЛ стали известны все участники плей-офф на Западе. Последнюю восьмую путевку завоевали красно-белые. Москвичи вчера легко победили дома «Сочи» - 6:1 (по дублю сделали Лехтеря и Широков) и набрали после 58 матчей 62 очка.

Главный конкурент «Витязь» уступил в Хельсинки второй раз за два последних дня «Йокериту» - 2:3 (в понедельник – 1:5). У подмосковного клуба осталось 57 очков. В двух оставшихся турах «Витязь» уже не догонит москвичей.

Теоретически «Спартак» еще может подняться даже на шестое место. Красно-белые отстают на два очка от «Северстали» и на три – от минского «Динамо».

«Бавария» разгромила «Лацио», «Челси» победил «Атлетико»

«Бавария» не испытала проблем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Действующий победитель турнира уже в первом тайме забил три мяча (Левандовски, Мусиала, Сане) и в итоге добился крупного успеха – 4:1. Сразу после перерыва автогол Ачерби довел счет до разгромного, итальянцы смогли лишь отметиться мячом престижа.

Для Роберта Левандовски забитый гол стал 72-м в матчах Лиги чемпионов. Поляк опередил экс-форварда «Реала» и «Шальке» Рауля (71). Лидируют по данному показателю Криштиану Роналду (134) и Лионель Месси (119).

«Челси» в гостях победил «Атлетико» - 1:0 благодаря голу Оливье Жиру «ножницами» в падении через себя. Удар получился просто фантастическим. Игра была закрытой с минимумом голевых моментов. Испанская команда не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Еременко покинул «Ростов»

«Ростов» объявил о расставании с полузащитником Романом Еременко. Контракт с 33-летним игроком, имеющим финское гражданство, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Футболист сам пошел на такой шаг после поражения дончан в 1/8 финала Кубка России от «Ахмата» (0:1), объяснив свое решение тем, что уже не в состоянии выполнять большой объем работы на высоком уровне.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил игрока в Инстаграм: «Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает». Еременко выступал за клуб из Ростова-на-Дону с 2019 года. В 48 играх на его счету 10 голов.

Устюгов может пропустить ЧМ

Сергей Устюгов может пропустить стартующий 25 февраля чемпионат мира по лыжным гонкам. В воскресенье во время контрольной гонки в Оберстдорфе россиянин неудачно упал, сев на шпагат. В понедельник он не тренировался из-за проблем со спиной, шеей и правой ногой. Физиотерапевты делают все возможное для скорейшего восстановления одного из лидеров российской сборной, но пока нет гарантии в участие спортсмена в ЧМ.

источник: «Советский спорт»
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