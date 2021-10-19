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«Сегодня на ночь вместо сказки – басня». «Авангард» отреагировал на слова Назарова в адрес Хартли
19 октября 01:05
автор: Сергей Иванов
автор фото: ХК «Авангард»

«Сегодня на ночь вместо сказки – басня». «Авангард» отреагировал на слова Назарова в адрес Хартли

Пресс-служба «Авангарда» не оставила без внимания слова главного тренера «Сочи» Андрея Назарова в адрес наставника омского клуба Боба Хартли.

«Сегодня на ночь вместо сказки – басня!» - говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда» к ролику с нарезкой лучших моментов матча, которые идут под аудиоверсию басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

Напомним, что сразу после стартового вбрасывания между хоккеистами «Авангарда» и «Сочи» произошла массовая драка, по итогам которой шесть игроков команд отправились на скамейку штрафников.

На послематчевой пресс-конференции Хартли сообщил, что на раскатке перед встречей игроки «Сочи» предупредили омичей о предстоящей драке, объяснив это установкой на матч от Назарова.

В свою очередь Назаров заявил, что не понимает о чем говорил канадский специалист, добавив, что Хартли «может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать».

источник: «Советский спорт»
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