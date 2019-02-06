Третьяк: Ковальчук может стать батяней для сборной России. Этот игрок приносит победы

Хоккей 06 февраля 2019 12:27 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

"Лос-Анджелес", скорее всего, не попадет в плей-офф НХЛ. Таким образом, Ковальчук будет доступен для участия в чемпионате мира.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук должен получить вызов в национальную команду на чемпионат мира.

"Решение по составу принимает тренерский штаб, но я бы позвал Илью Ковальчука обязательно на чемпионат мира, если "Лос-Анджелес" не выйдет в плей-офф.

В команде должен быть батяня, Ковальчук может стать таким человеком для сборной России. Этот игрок приносит нам победы", – цитирует Третьяка агентство "РИА Новости".