Третьяк: Ковальчук может стать батяней для сборной России. Этот игрок приносит победы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей06 февраля 2019 12:27Источник: «РИА Новости»Автор: Гичунцев Артур

Третьяк: Ковальчук может стать батяней для сборной России. Этот игрок приносит победы

"Лос-Анджелес", скорее всего, не попадет в плей-офф НХЛ. Таким образом, Ковальчук будет доступен для участия в чемпионате мира.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук должен получить вызов в национальную команду на чемпионат мира.

"Решение по составу принимает тренерский штаб, но я бы позвал Илью Ковальчука обязательно на чемпионат мира, если "Лос-Анджелес" не выйдет в плей-офф.

В команде должен быть батяня, Ковальчук может стать таким человеком для сборной России. Этот игрок приносит нам победы", – цитирует Третьяка агентство "РИА Новости".

#фхр#хк лос-анджелес кингз#ковальчук илья#нхл#сборная россии по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта