Остон Мэттьюз: Нынешний вызов, стоящий перед миром - больше, чем спорт - Советский спорт
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10 апреля 2020 08:39Хоккей

Остон Мэттьюз: Нынешний вызов, стоящий перед миром - больше, чем спорт

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз считает, что на данный момент борьба с пандемией коронавируса важнее спортивных достижений.

- Считаю ли я эту снайперскую гонку своим незаконченным делом? Конечно. Хотя, если вдуматься, эти незаконченные дела окружают нас со всех сторон, учитывая 12 не доигранных матчей регулярного чемпионата и множество гонок за места в плей-офф. Но, как я уже сказал, нынешний вызов, стоящий перед миром - больше, чем спорт.

И мы ничего не можем с этим поделать, кроме как следовать полученным рекомендациям и правилам. Даже когда ты думаешь о возможных достижениях вроде 50 голов, все они кажутся неуместными, не имеющими значения по сравнению с жизнями людей и всем, что сейчас происходит в мире.

Тем не менее, я все равно очень жду возможности вернуться на лед и достичь хотя бы некоторых из этих целей, - цитирует Мэттьюза пресс-служба НХЛ.

Отметим, что на счету форварда «Мэйпл Лифс» 47 заброшенных шайб - на одну меньше, чем у Александра Овечкина и нападающего «Бостона» Давида Пастрняка.

Ранее Мэттьюз рассказал о том, кто был его любимым хоккеистом в период взросления, а также отметил, что ему приятно соперничество в гонке снайперов с Александром Овечкиным.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Клубам осталось провести по 10-13 матчей в нынешнем первенстве. На данный момент не уточнялось, в каком формате продолжится турнир, и когда он возобновится.

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