Жена Малкина: Сдали тест на коронавирус, мы здоровы, спасибо за беспокойство - Советский спорт
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10 апреля 2020 11:56Хоккей

Жена Малкина: Сдали тест на коронавирус, мы здоровы, спасибо за беспокойство

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщила, что тесты всех членов семьи на коронавирус дали отрицательный результат.

«Сдали тест на Covid. Надо отметить», - написала Кастерова на своей странице в инстаграм. - Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство».

Ранее Малкин объяснил, почему не вернулся в Россию во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ, а также рассказал о тяжелой ситуации в США, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Клубам осталось провести по 10-13 матчей в нынешнем первенстве. На данный момент не уточнялось, в каком формате продолжится турнир, и когда он возобновится.

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