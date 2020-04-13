Яшин признан худшим 79-м номером в истории НХЛ - Советский спорт
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13 апреля 2020 13:11ХоккейСергеев Иван

Яшин признан худшим 79-м номером в истории НХЛ

Сразу девять россиян попали в рейтинг худших в истории главной хоккейной лиги.

Издание The Athletic определило худшего хоккеиста для каждого из игровых номеров, использовавшихся в НХЛ за всю историю лиги. В списке оказались и предстаители России: № 5 - Ян Голубовский, № 9 - Александр Суглобов, № 20 - Андрей Зюзин, № 78 - Евгений Грачев, № 79 - Алексей Яшин, № 81 - Энвер Лисин, № 86 - Никита Никитин, № 87 - Вадим Шипачев, № 93 - Александр Годынюк.

Напомним, что Яшин был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ-1992 и входит в десятку лучших российских бомбардиров в истории лиги (781 очко). Ранее НХЛ определила лучших центрфорвардов в своей истории. В Топ-16 Россию представил только Евгений Малкин. При этом гол Андрея Свечникова был признан лучшим в сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса.

А вот кто, помимо Яшина, выступал в НХЛ под № 79: Джастин Огер, Дрейк Батерсон, Адам Кракнелл, Майк Дюко, Майкл Ферланд, Джордан Гросс, Картер Харт, Джейс Хаврилюк, Джереми Лозон, Андрей Марков, Джерод Палмер, Диллон Симпсон, Александр Волков, Владимир Вуйтек, Натан Уокер, Дэвид Варсофски.

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