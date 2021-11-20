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Тейт против Виейры и проверка на прочность от Кьезы. Что ждать от главных поединков UFC Fight Night

21 ноября нас ожидает очередной турнир UFC. В главном бою вечера экс-чемпионка организации Миша Тейт сразится с Кэтлин Виейрой. В со-главном поединке вечера Майкл Кьеза протестирует непобежденного проспекта Шона Брэди.
Тейт против Виейры и проверка на прочность от Кьезы. Что ждать от главных поединков UFC Fight Night
20 ноября 2021 17:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC Russia

МАЙКЛ КЬЕЗА ПРОТИВ ШОНА БРЭДЛИ. ПОЕДИНОК В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ

Майкл Кьеза — американский боец ММА, который обладает великолепным грэпплингом и большую часть своих досрочных финишей оформил сабмишенами. Кьеза выступает в полусредней весовой категории. В его статистике восемнадцать побед и пять поражений.

Источник фото: Instagram Michael Chiesa

Шон Брэдли — непобежденный проспект из США, который идет на серии из четырнадцати побед к ряду. Это будет первой его серьезной проверкой.

Источник фото: Instagram Sean Brady

Нас ожидает интересный поединок, Кьеза соперник иного уровня, а это значит, что Брэдли придется проверить свои навыки по полной программе. Нас ожидает бой двух серьезных грэпплеров с отличной ударной техникой. Есть большая вероятность, что поединок завершится именно в партере. Букмекеры и эксперты ставят на Кьезу и считают, что Брэдли просто не потянет его уровень.

МИША ТЕЙТ ПРОТИВ КЭТЛИН ВИЕЙРЫ. ПОЕДИНОК В ЖЕНСКОМ ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ

Миша Тейт — спортсменка из США, экс-чемпионка UFC, которая является большим мастером борьбы и находится на стадии реанимирования своей карьеры, а это значит, что мотивация у нее зашкаливает. В активе Тейт двадцать побед и семь поражений.

Прогноз от Ирины Алексеевой.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

Кэтлин Виейра — боец из Бразилии, которая умеет хорошо бить и бороться. В ее активе одиннадцать побед и два поражения.

Источник фото: Instagram Ketlen "Fenomeno" Vieira

Прогноз от Дианы Авсараговой.

Любой поединок Миши Тейт — это уже интересно! Виейра стилистически удобна для Миши, она бьет, но не является нокаутером, а в борьбе Тейт на голову выше. Миша постарается завершить поединок досрочно, она приложит все усилия. Тейт претендует на возвращение в титульную гонку, а именно этот поединок покажет всю обоснованность подобных амбиций.

источник: «Советский спорт»
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