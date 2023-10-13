Бой сорвался, но стало только лучше. Чимаева ждёт нигерийский «кошмар»

На UFC 294 в Абу-Даби не состоятся сразу два главных боя, которые были запланированы изначально. Для Ислама Махачева промоушен моментально нашёл замену ничуть не хуже яркому Чарльзу Оливейра в лице сильнейшего бойца все зависимости от весовой категории Александра Волкановски. А вот объявление нового соперника для Хамзата Чимаева откладывалось, поэтому был риск получить вместо рубки с Пауло Костой проходной бой.

Махачев в беде. Вместо Оливейры ему достался Волкановски, он едва не добил Ислама

В итоге всё вышло как нельзя лучше – турнир пополнил «Нигерийский кошмар», который ещё совсем недавно считался одним из сильнейших бойцов UFC Камару Усман. Он всегда был шикарным борцом, который за счёт этой своей стороны, умения вязать оппонента, прижимая того к сетке октагона, забрал пояс у Тайрона Вудли. Но за время чемпионства африканец продемонстрировал блестящую обучаемость, ведь его ударная техника вышла совершенно на новый уровень, что на себе сполна испытала челюсть Хорхе Масвидаля.

Кажется, болтливый Чимаев наконец-то получил возможность доказать слова делом? Тем более, что теперь он будет выступать на «родине», ведь недавно решил сменить шведский флаг на ОАЭ. По слухам, первым на замену выйти предложили Марвину Веттори, но итальянец отказался от такой перспективы. Это была бы отличная проверка для бойца, который пока больше кричит, чем доказывает слова делом: единственный в его карьере по-настоящему сложный соперник, Гилберт Бёрнс, как следует потрепал Хамзата.

Getty Images

Однако всем совершенно очевидно, что для UFC турнир в Абу-Даби слишком важен, чтобы обойтись обычной заменой. Для главного боя они быстро наши шикарный вариант, но и для второго по значимости поединка решили приложить все силы, чтобы он не потерял в зрелищности.

Ауру непобедимости вокруг Чимаева почти сбросил Бёрнс на UFC273, когда превзошёл соперника как по общему количеству ударов и точности их попадания, так и по значимым. Однако пара тейкдаунов позволила склонить чашу весов в пользу Хамзата. Хотя было полное ощущение, что он сам не ожидал таких сложностей, поэтому был несколько ошарашен.

Победитель боя Чимаев – Усман получит поединок за титул UFC

Правда, в контексте Усмана как не вспомнить того, у кого он, собственно, в своё время отобрал пояс. Карьера уже упомянутого ранее Вудли полетела камнем вниз после того, как раз он расстался в чемпионским званием. Какого мы увидим «Нигерийского кошмара» на этот раз?

В первом чемпионском бое с Леоном Эдвардсом он доминировал: 189-64 по ударам, 83-55 по значимым, 10:36 против 2:55 время контроля в партере. И только нокаут буквально из ниоткуда лишил африканца пояса. Однако во втором бою Усман выглядел куда хуже: процент точности ударов упал с 76% до 48%, значимых ударов он пропустил более чем в два раза больше по сравнению с прошлым разом (120 против 55), а время контроля в борьбе сократилось в два раза. А самое главное, что общее впечатление было удручающим, словно Камару вообще не придумал, как он хочет одолеть Эдвардса и вернуть себе звание чемпиона.

Getty Images

Если Усман вернётся к своей лучшей форме, то Чимаеву не поздоровится, так как на пике Камару выглядел почти идеальным бойцом. А вот если он продолжит своё падение, то станет настоящим трамплином для Хамзата. По слухам, победитель этого поединка станет следующим претендентом на титул в полусреднем весе.

Пауло Косту госпитализировали после отмены поединка с Чимаевым