Алексей Махно: Таким ударом Бейдер может уронить любого бойца. Не только Федора

ММА 28 января 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боец Алексей Махно высказался о поражении Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator от американца Райана Бейдера.

Напомним, что Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде на 34-й секунде.

– Насколько поединок подтвердил ваши ожидания?

– Совсем не подтвердил. Я не допускал, что Бейдер уронит Федора. Да, я ждал, что американец будет давить: прижимать к сетке, переводить и искать удачу в партере. Но, как оказалось, у Бейдера имелся другой генплан. Конечно, это не случайное попадание американца. Он собирался это сделать, уверенно раздергивая Федора. Отличная ночь для Бейдера и плохая для Федора. Такое случается в ММА.

– Федора фактически нокаутировали левым джебом. Это подтверждает, что у Емельяненко не та реакция, выносливость и «держалка»?

– Нет, это был не джеб, а скачковый левый боковой короткий. Такой удар может уронить не только Федора, но и любого бойца. Основной удар был добивающий, который выполнялся правой рукой в партере, когда Федор находился на канвасе. Это уже была точка боя.

О какой-то «пробитости» Федора речи не идет. В любом случае, это накапливается за карьеру. Емельяненко всегда придерживался такой манеры боя – зрелищной с постоянными разменами. Да, это сказывается на карьере, но не думаю, что сейчас Федор падает буквально от любого попадания.

– Это конец карьеры Федора или еще стоит надеяться на продолжение?

– Идеально было бы, если бы он подрался с Мирко Крокопом, потому что оба являются бойцами Bellator. У Федора закончился контракт, но на один бой можно его продлить. Потому что возвращаться в Россию и бить на турнирах непонятных списанных иностранцев – не актуально. Особенно для Федора. Не такая репутация у него. Да и в принципе не хочется портить этим наследие. Конкурировать на высшем уровне уже, наверное, уже не получится.

Закончить карьеру на такой минорной ноте, может быть, и следовало бы, но очень сложно спортсмену уйти, особенно, когда ты добрался до финала Гран-при и там потерпел досадное поражение. Психологически уйти сейчас будет тяжело.

– В бою с Бейдером Федору следовало выжидать или же, наоборот, рубиться с первых секунд?

– Рубиться точно не следовало. Американец – физически мощный борец. На средней и ближней дистанции боя он бы наверняка свое преимущество реализовал. Следовало выжидать и пытаться попасть, когда Бейдер раскроется. Но американец оказался быстрее.

– Следующим соперником Бейдера может стать Виталий Минаков. Будут ли у Минакова шансы на победу выше, чем у Емельяненко?

– Не нужно заглядывать за спину сопернику и торопить события. Минаков пока готовится к другому оппоненту. Виталий давно не бился, и его крайние поединки проходили против бойцов не самого высшего уровня. Это не его оппозиция.