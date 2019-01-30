Хабиб получил то, что положено. И то, о чем договорились

ММА 30 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Данилевский Лев

Автор «Советского спорта» комментирует итоги наказания Хабибу Нурмагомедову, которое было объявлено накануне.

Вечером во вторник появилась информация о наказании, которое вынесли специально назначенные это делать люди в адрес Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Хабиб получил от атлетической комиссии девять месяцев дисквалификации и полмиллиона штрафа. Не в рублях, не переживайте – за родимую валюту можно было бы еще беспокоиться и переживать. В американских долларах 500 тысяч, так что не жалко.

А со сроком дисквалификации – вообще смешно. Отец спортсмена нам рассказал, что ближайший бой у него планируется на ноябрь нынешнего года. То есть все сроки аккурат вписываются куда нужно. И даже объявили о решении не в начале февраля, а раньше, чтобы уж точно все были довольны.

Да и действуют-то эти правила, по сути, только на территории штата Невада. Так что при желании обойти их можно очень легко. Это, конечно, весьма перспективная тема – недавно Мосгорсуд, по сути, ввел понятие «олимпийский чемпион на территории РФ» для оскандалившегося Александра Зубкова. Так что теперь многие предлагают и нобелевским лауреатом считаться на территории ЦАО и чемпионом мира по версии СВАО. Но Хабиб не дурак уходить из UFC. Если, конечно, ему не нашептывают сейчас «друзья» о возможности быстрой политической карьеры. Плюнь, мол, на них, на американцев этих – и ты очень скоро депутат, а там и, глядишь президент Дагестана.

Если же серьезно говорить обо всем происходящем, то напрашиваются несколько выводов. Многие так активно бросились защищать Хабиба, что явно не потрудились даже подумать о банальных причинно-следственных связях. А они весьма позитивны, если подумать.

Во-первых, вынесено окончательное решение. Апелляций не будет – адвокаты заранее обо всем договорились. Поэтому теперь открываются финансовые шлюзы для перечисления денег участникам боя: обещанная сумма минус штрафы. У Хабиба штраф повыше, у Конора – пониже. Последний факт вряд ли кто-то будет оспаривать.

Во-вторых, решение вынесено крайне мягкое. Фактически демонстративно потрепали по хохолку, не больше. Сумма гонораров много выше, чем выписанный штраф. Не наказать уж совсем было нельзя. Все-таки не как пай-мальчики вели себя после боя. Но и пожизненной дисквалификации или многолетнего запрета на участие в боях никто не впаял.

По большому счету, ничего экстраординарного не случилось. Как сказал один коллега в редакции, дагестанский гопник избил ирландского гопника. Не буду развивать эту тему, чтобы никто не обижался. Это шоу. Пусть лучше в октагоне дерутся хулиганы, чем на улице с добропорядочными гражданами решают свои проблемы. Но если они прыгают за пределы клетки, как Хабиб – вступают в силу иные правила. Да, спортсмен на площадке, на поле, на татами – он всегда в состоянии аффекта. Но у площадки, катка и ринга всегда есть границы. Зритель не ждет, что правила с хоккейной площадки, где можно жестко бортануть соперника, перенесутся и на трибуны. Поэтому наказание должно учитывать еще и это.

Совсем уж жестокой «дисквы» быть не могло. Посмотрите только на цифры этого шоу: выручка UFC составила 86,4 миллиона долларов – это рекорд для одного события организации на сегодняшний день. Бойцовский вечер установил рекорд по посещаемости: 20 034 зрителя. Рекорд по доходу от продажи билетов: 17,2 миллиона долларов. Создано 414 рабочих мест в Южной Неваде. Посетители мероприятий, связанных с Хабиба и Конора, принесли штату Невада 3,7 миллиона государственных налогов. Ну, кто ж будет резать курицу (петушками их называть не могу), которая несет золотые яйца?

Я лично ждал куда большего наказания, если честно. Тех, кто не соблюдает правила, регламентные нормы, договоры – всегда нужно приучать к порядку. Причем делать это довольно жестко. Мы у мирового сообщества давно уже воспринимаемся как неспособные следовать взятым на себя обязательствам. У нас выигрывает конкурс красоты девушка – а потом вдруг заявляет, что диссертацию не защитила, поэтому выполнять взятые на себя обязательства не будет. Разумеется, в тот же миг корона уходит от нее к вице-мисс, но все наши телеканалы вот уже полторы десятка лет продолжают ее именовать победительницей конкурса красоты.

Мы вроде как берем на себя обязательства бороться с допинг-заразой в спорте – но что происходит на деле, мы все прекрасно знаем с вами. Повторять не будем.

Про политическую сферу здесь не будем. Мы, как говорил Козьма Прутков, против властей не бунтуем.

Хабиб – не глупый парень. Он все прекрасно понимает. У нас было под занавес прошлого года интервью в «Советском спорте», где он сначала отчеканил слова: «Я всегда привык отвечать за свои поступки. И всегда несу за все ответственность». Но когда ему разъяснили, что переводя бой из клетки в партер, он подставляет Россию, ведь дает сейчас оппонентам веские аргументы для дальнейшего прессинга российских спортсменов, неожиданно отыграл назад: «Да, наверное, я допустил ошибку. Готов признать это».

А раз адвокаты фактически пошли на мировую, то он признал свою ошибку теперь и де юре. В итоге все получили то, что и положено. По крайней мере, положено в результате торгов.

За ошибки надо отвечать. Так что не надо ломать копья. Точка в этой истории поставлена.