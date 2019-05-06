Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю - Советский спорт
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06 мая 2019 10:33ММАВащенко Сергей

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю

Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Советский спортрассказывает о самых интересных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

Шлеменко рвется в UFC

Российский средневес Александр Шлеменко провел свой 70-й по счету поединок в карьере на турнире RCC 6, который прошел в Челябинске. Соперником нашего спортсмена стал бразилец Вискарди Андраде. В первом раунде Александр был на грани поражения. Оказавшись в нокдауне, ему удалось пережить шквал атак Андраде. Во втором раунде Шторм полностью владел инициативой, а в третьем раунде судья поединка остановил бой, так как началось настоящее избиение бразильца. Эта победа стала для Шлеменко 58-й в карьере при 12 поражениях.

♦♦♦ Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)

♦♦♦ Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке

♦♦♦ Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?

Сразу после поединка Александр заявил, что летом готов возглавить турнир RCC 7, который пройдет в Екатеринбурге. Также сейчас менеджер бойца Алексей Жернаков ведет переговоры с UFC. По словам Шлеменко, он хочет выступать в сильнейшей лиге мира, но не будет подписывать контракт на невыгодных условиях.

Отметим также, что на турнире RCC 6 победу одержал бывший чемпион М-1 в среднем весе Артем Фролов, который во втором раунде нокаутировал немца Йонаса Билльштайна.

Серроне побил Яквинту и вызвал на бой Макгрегора

В Оттаве (Канада) прошел турнир UFC Fight Night 151. В главном поединке вечера ветеран ММА Дональд Серроне по прозвищу Ковбой единогласным решением судей победил Эла Яквинту (49:45, 49:45, 49:46).

Этот поединок был признан лучшим на этом бойцовском шоу, поэтому оба спортсмена получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса. Для Серроне эта победа стала 23-й в UFC. Он является рекордсменом промоушена по этому показателю. Всего за свою карьеру в ММА он одержал 36 побед, потерпел 11 поражений.

После победы он вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.

UFC Fight Night 151

Результаты главных поединков

Дональд Серроне победил Эла Яквинту единогласным решением судей (49-45, 49-45, 49-46);
Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Шейн Бургос победил Каба Суонсона раздельным решением судей (30-27, 27-30, 29-28);
Мераб Двалишвили победил Брэда Катону единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Уолт Харрис техническим нокаутом победил Сергея Спивака (удары коленями и руками);
Эндрю Санчес победил Марка-Андре Баррьо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Саадулаев улетел в глухой нокаут в Джакарте

В Джакарте прошел турнир лиги One, в котором выступили двое российских бойцов.

Легковес Марат Гафуров одержал победу единогласным решением судей над японцем Тецую Ямаду.

А вот другой представитель России, Юсуп Саадулаев, потерпел поражение.

Во втором раунде поединка против американца Тана Ли он улетел в глухой нокаут.

В UFC — перемены

Как сообщил российский боец наилегчайшего веса Магомед Бибулатов, руководство UFC решило упразднить дивизион. Сам спортсмен продолжит карьеру в российской лиге ACA.

Хочу сообщить, что покидаю организацию UFC. Руководство американского промоушена окончательно ликвидирует наилегчайший вес, и я, посоветовавшись с руководством клуба «Ахмат», принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт.Также хочу выразить благодарность моим менеджерам за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая глава — выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA MMA, — написал боец на своей странице в Instagram.

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Публикация от “CHABORZ” (@bibulatov_057)

Ибрагимов подписал контракт с UFC

Россиянин Хадис Ибрагимов, который ранее выступал в лиге М-1, подписал контракт с сильнейшей организацией мира на четыре поединка. Дата дебюта 23-летнего спортсмена пока неизвестна.

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Ибрагимов был чемпионом М-1 в полутяжелом весе. За свою карьеру в ММА он одержал восемь побед и ни разу не проигрывал.

Анонсы боев

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC. В главном поединке шоу чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов проведет бой против претендента из США Дастина Порье. Стало также известно, что на этом турнире могут выступить Майрбек Тайсумов, Зубайра Тухугов и Ислам Махачев.

Лига М-1 объявила о поединке чемпиона в среднем весе бразильца Бруно Силвы и россиянина Михаила Зайца. Схватка пройдет в Санкт-Петербурге 7 июня. Напомним, что Силва ранее побеждал двух российских спортсменов: Александра Шлеменко и Артема Фролова.

Руководство UFC официально анонсировали бой между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем. Он состоится на турнире UFC 241 в Анахайме 18 августа. Спортсмены уже встречались ранее. На турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и стал чемпионом в тяжелом весе.

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