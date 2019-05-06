Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю

“Советский спорт” рассказывает о самых интересных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.
Российский средневес Александр Шлеменко провел свой 70-й по счету поединок в карьере на турнире RCC 6, который прошел в Челябинске. Соперником нашего спортсмена стал бразилец Вискарди Андраде. В первом раунде Александр был на грани поражения. Оказавшись в нокдауне, ему удалось пережить шквал атак Андраде. Во втором раунде Шторм полностью владел инициативой, а в третьем раунде судья поединка остановил бой, так как началось настоящее избиение бразильца. Эта победа стала для Шлеменко 58-й в карьере при 12 поражениях.
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Сразу после поединка Александр заявил, что летом готов возглавить турнир RCC 7, который пройдет в Екатеринбурге. Также сейчас менеджер бойца Алексей Жернаков ведет переговоры с UFC. По словам Шлеменко, он хочет выступать в сильнейшей лиге мира, но не будет подписывать контракт на невыгодных условиях.
Отметим также, что на турнире RCC 6 победу одержал бывший чемпион М-1 в среднем весе Артем Фролов, который во втором раунде нокаутировал немца Йонаса Билльштайна.
В Оттаве (Канада) прошел турнир UFC Fight Night 151. В главном поединке вечера ветеран ММА Дональд Серроне по прозвищу Ковбой единогласным решением судей победил Эла Яквинту (49:45, 49:45, 49:46).
Этот поединок был признан лучшим на этом бойцовском шоу, поэтому оба спортсмена получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса. Для Серроне эта победа стала 23-й в UFC. Он является рекордсменом промоушена по этому показателю. Всего за свою карьеру в ММА он одержал 36 побед, потерпел 11 поражений.
После победы он вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.
Another angle 😳#UFCOttawa @CowboyCerrone pic.twitter.com/Q7BvUEi9WV— UFC (@ufc) 5 мая 2019 г.
Результаты главных поединков
Дональд Серроне победил Эла Яквинту единогласным решением судей (49-45, 49-45, 49-46);
Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Шейн Бургос победил Каба Суонсона раздельным решением судей (30-27, 27-30, 29-28);
Мераб Двалишвили победил Брэда Катону единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Уолт Харрис техническим нокаутом победил Сергея Спивака (удары коленями и руками);
Эндрю Санчес победил Марка-Андре Баррьо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
В Джакарте прошел турнир лиги One, в котором выступили двое российских бойцов.
Легковес Марат Гафуров одержал победу единогласным решением судей над японцем Тецую Ямаду.
Tetsuya Yamada turns Marat Gafurov's 🌏 upside down! #WeAreONE #ForHonor #Jakarta #MartialArts pic.twitter.com/BZR84jkySC— ONE Championship (@ONEChampionship) 3 мая 2019 г.
А вот другой представитель России, Юсуп Саадулаев, потерпел поражение.
Во втором раунде поединка против американца Тана Ли он улетел в глухой нокаут.
💥 WHAT. A. KNOCKOUT! 💥— ONE Championship (@ONEChampionship) 3 мая 2019 г.
Thanh Le makes a massive statement in his ONE debut, stopping Yusup Saadulaev at 0:12 of Round 2! 🤯 @ThanhLeMMA #WeAreONE #ForHonor #Jakarta #MartialArts pic.twitter.com/RmR2b29VbR
Как сообщил российский боец наилегчайшего веса Магомед Бибулатов, руководство UFC решило упразднить дивизион. Сам спортсмен продолжит карьеру в российской лиге ACA.
— Хочу сообщить, что покидаю организацию UFC. Руководство американского промоушена окончательно ликвидирует наилегчайший вес, и я, посоветовавшись с руководством клуба «Ахмат», принял решение вернуться домой. Спасибо моим братьям за предоставленную возможность выступать за океаном, это был хороший опыт.Также хочу выразить благодарность моим менеджерам за всестороннюю помощь в развитии моей профессиональной карьеры. Впереди новая глава — выступления в амбициозной и набирающей обороты организации ACA MMA, — написал боец на своей странице в Instagram.
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Россиянин Хадис Ибрагимов, который ранее выступал в лиге М-1, подписал контракт с сильнейшей организацией мира на четыре поединка. Дата дебюта 23-летнего спортсмена пока неизвестна.
Ибрагимов был чемпионом М-1 в полутяжелом весе. За свою карьеру в ММА он одержал восемь побед и ни разу не проигрывал.
7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC. В главном поединке шоу чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов проведет бой против претендента из США Дастина Порье. Стало также известно, что на этом турнире могут выступить Майрбек Тайсумов, Зубайра Тухугов и Ислам Махачев.
Лига М-1 объявила о поединке чемпиона в среднем весе бразильца Бруно Силвы и россиянина Михаила Зайца. Схватка пройдет в Санкт-Петербурге 7 июня. Напомним, что Силва ранее побеждал двух российских спортсменов: Александра Шлеменко и Артема Фролова.
Руководство UFC официально анонсировали бой между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем. Он состоится на турнире UFC 241 в Анахайме 18 августа. Спортсмены уже встречались ранее. На турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и стал чемпионом в тяжелом весе.
They will run it back in Anaheim!@DC_MMA 🆚 @StipeMiocic 2 headlines #UFC241 Aug. 17! pic.twitter.com/FBEsS4qFAT— UFC (@ufc) 5 мая 2019 г.