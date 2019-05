Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю

“Советский спорт” рассказывает о самых интересных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

Российский средневес Александр Шлеменко провел свой 70-й по счету поединок в карьере на турнире RCC 6, который прошел в Челябинске. Соперником нашего спортсмена стал бразилец Вискарди Андраде. В первом раунде Александр был на грани поражения. Оказавшись в нокдауне, ему удалось пережить шквал атак Андраде. Во втором раунде Шторм полностью владел инициативой, а в третьем раунде судья поединка остановил бой, так как началось настоящее избиение бразильца. Эта победа стала для Шлеменко 58-й в карьере при 12 поражениях.

Сразу после поединка Александр заявил, что летом готов возглавить турнир RCC 7, который пройдет в Екатеринбурге. Также сейчас менеджер бойца Алексей Жернаков ведет переговоры с UFC. По словам Шлеменко, он хочет выступать в сильнейшей лиге мира, но не будет подписывать контракт на невыгодных условиях.

Отметим также, что на турнире RCC 6 победу одержал бывший чемпион М-1 в среднем весе Артем Фролов, который во втором раунде нокаутировал немца Йонаса Билльштайна.

В Оттаве (Канада) прошел турнир UFC Fight Night 151. В главном поединке вечера ветеран ММА Дональд Серроне по прозвищу Ковбой единогласным решением судей победил Эла Яквинту (49:45, 49:45, 49:46).

Этот поединок был признан лучшим на этом бойцовском шоу, поэтому оба спортсмена получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса. Для Серроне эта победа стала 23-й в UFC. Он является рекордсменом промоушена по этому показателю. Всего за свою карьеру в ММА он одержал 36 побед, потерпел 11 поражений.

После победы он вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.

Результаты главных поединков

Дональд Серроне победил Эла Яквинту единогласным решением судей (49-45, 49-45, 49-46);

Дерек Брансон победил Элиаса Теодору единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Шейн Бургос победил Каба Суонсона раздельным решением судей (30-27, 27-30, 29-28);

Мераб Двалишвили победил Брэда Катону единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Уолт Харрис техническим нокаутом победил Сергея Спивака (удары коленями и руками);

Эндрю Санчес победил Марка-Андре Баррьо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

В Джакарте прошел турнир лиги One, в котором выступили двое российских бойцов.

Легковес Марат Гафуров одержал победу единогласным решением судей над японцем Тецую Ямаду.

А вот другой представитель России, Юсуп Саадулаев, потерпел поражение.

Во втором раунде поединка против американца Тана Ли он улетел в глухой нокаут.

💥 WHAT. A. KNOCKOUT! 💥

Thanh Le makes a massive statement in his ONE debut, stopping Yusup Saadulaev at 0:12 of Round 2! 🤯 @ThanhLeMMA #WeAreONE #ForHonor #Jakarta #MartialArts pic.twitter.com/RmR2b29VbR