Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей

ПАНИКА НАРАСТАЛА ВЕСЬ ДЕНЬ

Вчера к вечеру накалились страсти вокруг Олимпиады-2020, старт которой запланирован в Токио ровно через четыре месяца – 24 июля. Срок, казалось бы, большой, за это время многое в мире может измениться. Тем более что накануне президент МОК Томас Бах дал понять, что вопрос с проведением Игр тщательно прорабатывается и что решение примут через четыре недели.

Но столь много времени Баху, как выяснилось, подумать не дадут. Паника вчера нарастала весь день. Еще в ночь на понедельник НОК Канады выступил с заявлением об отказе ехать в Японию в запланированные сроки. Следом канадцев поддержали австралийцы, норвежцы и австрийцы. А вчера это решение одобрили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также Олимпийский комитет США. Причина все та же — распространение пандемии коронавируса по всему миру.

Не остался в стороне исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан. «Мы уверены, что власти Японии и МОК не станут проводить игры, если будет существовать хоть какой-то риск для здоровья спортсменов и болельщиков», — привел слова Райана TOI Sports.

РЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ИГР-2020 УЖЕ ПРИНЯТО

После массированной атаки Бах, похоже, сдался. Белый флаг от МОК поднимал член комитета Дик Паунд, который выразил мнение, что летняя Олимпиада в Токио может быть перенесена. Предварительно — на следующий год.

«Основываясь на той информации, что есть у МОК, решение о переносе уже принято. Детали еще обговариваются, но Игры точно не стартуют 24 июля. Это все, что я знаю. Все будет проходить поэтапно. Мы отложим Игры и начнем переговоры о новых сроках», - цитирует слова Паунда FOX .

Любопытно, что в самой Японии в воскресенье на Сайтама Супер-Арене прошел турнир по кикбоксингу K’FESTA 3, который входит в мировое гран-при K-1. Организаторы пошли на уступки, но не стали отменять соревнование. Они только сократили количество мест с 15 до 10 тысяч. На входе зрителям раздавали маски и призывали людей отказаться от рукопожатий.

Десять тысяч в итоге пришли, а в онлайне за турниром следили 2,5 миллиона человек. Победил Кимура Минору, который на 3 боя потратил 262 секунды.

ХАБИБ УСТАЛ ЖДАТЬ

Устал ждать определенности и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Вчера он признался, что не знает, состоится ли его бой против Тони Фергюсона и где возможно проведение поединка.

Бой россиянина с американцем должен возглавить турнир UFC 249 и намечен на 18 апреля в Бруклине, но в США его проведение запретили.

«Пашем, и не можем понять, что происходит. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249 — что ты такое?» - написал Нурмагомедов в Instagram.

Глава российского промоушена World Total Combat Federation (WTKF) Владимир Хрюнов высказал свое мнение по поводу этого боя. «Дело в том, что Министерство спорта запретило проведение спортивных мероприятий на территории России. Сможет ли бой пройти 18 апреля? Думаю, весной поединок вряд ли состоится. Сейчас надо разобраться, что происходит с человечеством, обезопасить себя и близких».

Несмотря на пессимистические ожидания, ночью пришла новость из Америки, что глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Информацию опубликовал в Twitter Кит Шиллан со ссылкой на журналиста Yahoo Sports Кевина Айолу. Место турнира не раскрывается, но известно, что бой пройдет без зрителей.

СЕМИН И КРИКУНОВ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин вчера распорядился, чтобы с 26 марта и до 14 апреля лица старше 65 лет соблюдали карантин в домашних условиях. После этого у людей спортивного мира появились вопросы: как будут выполнять требования самоизоляции, например, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которому в мае исполнится 73, или его хоккейный коллега из московского «Динамо» Владимир Крикунов, ему 69. Всего на два года моложе, кстати, президент ФХР Владислав Третьяк, у которого, как и у Крикунова, день рождения в апреле.

Полузащитник «Локо» Дмитрий Живоглядов в интервью честно признался: «Не знаю, как Семин будет совмещать тренировки с самоизоляцией». Но подчеркнул, что главное – не подвергаться панике и не реагировать на информационные вбросы, которых сейчас хватает.

Кто бы спорил, не паниковать - это очень важно. Что же до тренеров, то Палыч был краток: «Правила – есть правила, буду соблюдать». Крикунов же отшутился, хотя шутка оказалась грустной: мол, хожу в магазин, на рынок, в аптеку, если надо. Ну а если суждено, то суждено.

Нет уж, не надо нам этих «суждено». Берегите себя, нашему спорту такие тренеры, как вы, еще ой как пригодятся.

ДЗЮБА: «СТРАНУ ЕЩЕ НАКРОЕТ»

Артем Дзюба в понедельник дал большое интервью официальному сайту» Зенита».

«Предварительно, мы на карантине до апреля. Может, конечно, и раньше что-то образуется, но, судя по тому, как народ гуляет, страну еще накроет, - философски заметил капитан сборной. - В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется».

Помимо коронавируса Дэюба обсудил еще кое-что интересное, рассказав о «Зените», о бое Хабиба Нурмагомедова и даже о съемках в кино.

УЕФА ПЕРЕНЕСЛА ФИНАЛЫ, НХЛ МОЖЕТ СЫГРАТЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

УЕФА вчера официально объявил о переносе финальных матчей еврокубков. Сдвинуты сроки финалов мужских Лиги чемпионов и Лиги Европы и женской Лиги чемпионов, новые даты пока не назначены.

А НХЛ заявила, что регулярный чемпионат может пройти без зрителей. Лига рассматривает вариант, при котором матчи регулярки все-таки могут состояться, пусть и пройдут при пустых трибунах.